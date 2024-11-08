Таланта из Питера так и не взяли в «Ф-1». И он… Ушел из «Феррари» покорять главную гонку США!

Из чемпионатов мира – в третью по скорости серию планеты.

Команда «Према» известна суперуспешной программой в молодежных сериях: в «Ф-2» и «Ф-3» за нее гоняли Шарль Леклер, Оскар Пиастри, Пьер Гасли, Мик Шумахер и многие другие талантливые пилоты, а сейчас выступают новые восходящие звезды в лице юниора «Феррари» Оливера Бермэна и протеже «Мерседеса» Кими Антонелли (причем обоих уже подписали на следующий сезона в «Ф-1»: Олли поедет за «Хаас», а Кими заменит Хэмилтона в Бракли).

Также «Према» объединилась с проектом гонок на выносливость Iron Lynx/Iron Dames и пошла на расширение и вышла за пределы молодежки – в 2022-м дебютировала во втором классе прототипов чемпионата мира (WEC), а через год подписала в экипаж Даниила Квята. Позже серию реформировали, оставив в этом сезоне только два класса – гиперкары и GT3, а «Према» взяла на аутсорс трековые операции гоночной программы заводской «Ламборгини»! Остальное подразделение же сфокусировалось на дальнейшем расширении.

Главный среди них – дебют в американском «Индикаре» в 2025-м на полном расписании: с овалами, дорожными гонками и даже главным заездом США – «500 миль Индианаполиса» (часть Тройной короны автоспорта, которая раньше входила в календарь «Ф-1» и так и не покорилась Фернандо Алонсо). Для этого итальянцы подписали Каллума Айлотта – бывшего участника Академии «Феррари» и вице-чемпиона «Ф-2» с опытом в гонках на выносливость и том же «Индикаре». Британец выступал за «Прему» в «Формуле-3», а в новую организацию его взяли как раз за опыт в США: 2,5 сезона за «Хункос» и «Макларен», пара финишей в топ-5 и достаточно знаний для старта.

А для второго пилота «Према», похоже, устроила солидный кастинг: ведь в «Индикаре» обычно большая часть болидов финансируется сторонними спонсорами – их приводят либо пилоты по личным связям, либо ищут сами команды – а затем уже согласовывают кандидатов с партнерами. Айлотта же взяли как раз почти без партнеров – предполагалось, что «Према» сама профинансирует обе машины. Ведь из-за новой итерации чартерной системы заявки им и непросто было бы найти спонсоров на дебютный сезон: старт в каждом заезде не гарантирован, надо побеждать в предквалификации и самой квалификации. А потому требовался очень быстрый и перспективный пилот – и с учетом ограниченности таких мест конкурс на место ожидался грандиозный!

В конц концов «Према» устроила необычную презентацию, полностью отражавшую всю глубину дилемы и масштаб кастинга: команда выпустила ролик, где Айлотт в разговоре с боссом молодежной программы Рене Росином должен был разгадать личность напарника. Среди возможных вариантов были Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Шарль Леклер, Мика Хаккинен, Льюис Хэмилтон, Жак Вильнев и даже Брэд Питт (а что – его герой грядущего фильма про «Ф-1» как раз недавно выиграл Гран-при Мексики! ).

После небольшой интриги «Према» выложила продолжение:

Да, вторым пилотом команды в «Индикаре» будет петербуржец с израильским паспортом – Роберт Шварцман. Он тоже гонял за «Прему» в юниорских сериях и брал с ней титул европейской «Ф-3» и виче-чемпионство «Ф-2». Гонял с нынешней звездой «Макларена» Оскаром Пиастри в напарниках – и тогда их оценивали почти на равных! Роберта около полгода называли одним из основных кандидатов на место в «Заубер» (с 2026-го «Ауди») в «Ф-1», однако там в итоге предпочли нынешнего лидера «Ф-2» бразильца Габриэла Бортолето.

Что вообще «Према» забыла в США?

У «Премы» одна из самых успешных молодежных программ в истории: за примерно 40 лет существования целых 80 титулов! Однако в большинстве случаев все сводилось именно к «формульным» сериям. Пару лет назад в команде решили, что нужно расширяться. Так возникло сотрудничество с итальянской командой Iron Lynx – вместе они стали выступать в WEC.

«С самого начала идея заключалась в том, чтобы провести пилотов от картинга до «Ф-1», чем и занималась «Према» долгое время. Но не всем удается добраться до вершины гонок на одноместных болидах, так что мы хотим предложить дополнительное решение в виде участия в гонках на прототипах. […] В план попало участие именно в WEC, потому что это важнейший чемпионат и лучшее место для обучения и набора опыта», – рассказывал руководитель Iron Lynx Андреа Пиччини .

У базирования за океаном та же основа. В «Преме» обратили внимание, что в американской серии гоняется несколько бывших звезд молодежных серий и по совместительству пилотов итальянской команды: Кристиан Лундгор, Феликс Розенквист, Маркус Армстронг и Каллум Айлотт. Им по разным причинам не хватило мест или денег на шаг вперед в «Ф-1», и они один за другим отправлялись в параллельную очень конкурентную серию. Итальянцы сообразили, что раз ее гонщики так хорошо приживаются в «Индикаре», то можно и самим попробовать свои силы.

Проект готовили два года, прежде чем официально обо всем объявить. Команда будет базироваться в городе Фишерсе – в штате Индиане, где расположилось большинство участников серии, и в примерно 32 км от легендарной «Старой Кирпичницы» – трассы «Инди-500».

Руководить всем назначили суперопытного Фирса Филлипса, который управлял «РЛЛ» (в 2020-м в ее составе Такума Сато выиграл «Инди 500») и «Шмидт Петерсон Моторспортс» (нынешний «Эрроу Макларен»).

Самое интересное – «Према» считает команду в «Индикаре» отдельной структурой, а не простым ответвлением программы .

«Мы хотим создать команду, которая в своей основе будет устроена по-американски. Но в то же время наша задача – внедрить наши традиционные методы и культуру, которые всегда хорошо работали в прошлом», – объяснял Рене Росин.

В середине лета он поделился парой деталей касательно этого самого «внедрения» :

«У нас уже приступило к работе несколько людей: скажем так, мы уже одобрили 50% персонала. Конечно, еще больше людей станет доступно после окончания сезона. Я имею в виду людей из Европы и окончание сезонов в «Формуле-2» и «Формуле-3» (в «Индикаре сезон начинается в марте, а заканчивается в сентябре, на пару месяцев раньше европейских серий – Спортс’‘). Мы хотим перевести нескольких людей из «Премы» в американскую «Прему». Скажем так, у нас будет смешанное взаимодействие Востока с Западом».

Оценка заокеанской команды как самостоятельной структуры – следствие амбиций. Все-таки участие в «Индикаре» связано не только с развитием молодежной системы, но и самого итальянского бренда, а сама серия – пик гонок на болидах с открытыми колесами в США и третья по скорости серия на планете.

В то же время расходы на сезон здесь намного ниже, чем у конкурентов – около 10-12 млн долларов в год (для сравнения – даже в NASCAR 18 млн, да и в «Ф-2» совсем не меньше), а с учетом американского зрительского интереса, ТВ-рейтингов на уровне средних Гран-при и потенциальных спонсорских вложений спортивно успешный проект может быстро превратиться в прибыльный.

А потому в команде не скрывают серьезного настроя :

«Конечно, когда «Према» присоединяется к чемпионату, то это не сводится к тому, чтобы просто быть его участником. Мы хотим играть роль протагониста, хотим стать частью серии, будучи уже готовыми что-то сделать. Промежуток между 2024-м и 2025-м был правильным выбором с точки зрения структуры, работы других наших программ, подготовки к новому приключению здесь, в США», – говорил Росин.

И поскольку планы такие серьезные, «Преме» понадобились соответствующие пилоты.

Шварцман правда поможет новичкам «Индикара»?

Последний раз Шварцман проводил полный сезон за рулем гоночного болида в 2021-м, когда стал вице-чемпионом «Ф-2» (как раз за «Прему»). В 2022-м жизнь кардинально поменялась: Роберт ушел из российской программы поддержки «СМП», перешел на израильскую лицензию, стал активнее пользоваться бело-синим паспортом и закрепился в «Феррари» тест-пилотом и резервистом. Тем не менее, его все равно уместно будет называть «парнем из Питера»: все-таки здесь у него родительский бизнес, и здесь он прожил значительную часть жизни .

В январе 2023 года петербуржец впервые опробовал машину «Индикара» : тогда в Себринге сразу три команды провели частные тесты. Роберт проехал 86 кругов за «Гэнасси» и поставил лучшее время заездов. Позже Шварцман признался, что не испытал никаких особых проблем в управлении машиной – ни с точки зрения пилотажа, ни с точки зрения физических нагрузок.

В том же году «Феррари» отправила своего протеже в гонки на выносливость GT – в частную команду «АФ Корсе». Вместе с ней Шварцман провел пять гонок и одержал одну победу. На следующий год его перевели в класс гиперкаров в WEC, снова в «АФ Корсе». Здесь тоже есть одна победа – в 6-часовой гонке в США.

За это время Роберт набрался опыта и обрел уверенность в своих силах:

«Я тестировал болиды большинства известных серий. И я рад, что чаще всего сразу понимал, как пилотировать машину, и показывал скорость. В этом плане я доволен, что умею быстро учиться. И, да, большинство автомобилей пилотировать очень приятно. Так что я чувствую уверенность в том, что в любой категории смогу быть конкурентоспособным, быстрым и давать результат.

И я доволен, что в болиде «Ф-1» фактически не допускаю ошибок – я в большей степени был сосредоточен на этом. Я знаю, что для команды важна не только скорость, но и стабильность, чтобы собрать информацию».

В плане стабильности Шварцман, пожалуй, был одним из лучших кандидатов. Его способность удерживать темп поражает (впечатлились даже в авторитетном The Race ): разница между кругами Роберта обычно составляет около нескольких тысячных – потому его и считают превосходным тест-пилотом.

В «Преме» как раз нуждались в такой стабильности .

«Нужно найти правильных людей, которые смогут стать частью этого путешествия и помочь привести организацию к самой вершине, – говорил Фирс Филлипс. – То, что я называю «вершиной», – это команда, способная стабильно выигрывать чемпионат. Легко быть быстрым, но порой для такого пути требуется совершенно иной склад характера и таланта».

По словам Филлипса, он приезжал вместе с Росином на «24 часа Ле-Мана» этого года, и Рене «не мог пройти и 10 ярдов по паддоку, чтобы его не остановил кто-нибудь, кто проявлял интерес» к команде в «Индикаре». В той гонке экипаж Шварцмана уверенно шел в первой тройке (и это при мега-конкуренции!) – но помешали штраф и сход из-за отказа электроники.

К тому же Роберт провел с «Премой» самые важные сезоны в молодежке – победный год в «Ф-3» и оба сезона в «Ф-2». Так что Шварцман совсем не чужой в команде, что только повысило его ценность и снизило потенциальный порог входа. И теперь пилот настроен решительно, хотя и признает, что в «Индикаре» будет непросто:

«Я никогда не пилотировал на овалах и не осваивал их, это будет совершенно новый вызов. Однако в прошлом мы многого достигли вместе с «Премой». Думаю, что мой опыт в «Ф-1» и гонках на выносливость будет полезен для быстрого развития команды и скорейшего обретения скорости», – сказал Шварцман.

Звучит позитивно, но, как отметил российский пилот с опытом в «Индикаре» Михаил Алешин, сложно будет не только на овалах, но и городских треках: постоянная тряска и неоднородное покрытие станут серьезным испытанием для организма пилота (голова начнет болеть уже через 10 минут) – и эти условия намного жестче, чем на городских этапах европейских «формул».

Но Шварцман наверняка справится: за последние годы он показал, что способен быстро адаптироваться к разным условиям, так что в знакомом кругу ему, вероятно, будет даже проще со всем освоиться.

Почему же Роберта не взяли в «Формулу-1»?

Как недавно рассказал Маттиа Бинотто (бывший шеф «Феррари», взявший Роба в молодежную программу и на симулятор Скудерии, а теперь спортивный босс «Ауди»), в «Заубере» решились на подписание молодого пилота после того, как в «Ф-1» вернулась вера в юниоров (спасибо ярким выступлениям Оливера Бермэна по ходу внезапных замен в «Феррари» и «Хаасе» и результатам Франко Колапинто в «Уильямсе»).

«Если вы посмотрите вокруг, то увидите, что среди новичков, доступных нам, Бортолето является одним из самых талантливых гонщиков, с очень большим потенциалом. И для «Ауди» нужно было лишь на это решиться. Выбор был между кем-то из опытных или кем-то из молодых гонщиков. И вариант с молодым пилотом показался нам более предпочтительным. Так что в данном случае вопрос был только в том, когда это случится.

Мы бы все равно выбрали Бортолето. Был лишь один вопрос, который мы себе задавали – стоит ли переводить его в «Формулу-1» напрямую, уже в 2025 году, или дать ему время для развития, а переход отложить на 2026 год?

Но в итоге, как мы видим, молодые гонщики вполне способны хорошо проявлять себя в «Формуле-1» [сразу], что придает мне уверенности в том, что и Габриэл сможет хорошо выступать с самого начала. И, если уж на то пошло, как раз этот фактор можно назвать тем, что убедило команду, а не просто выбор в пользу молодого пилота, который для долгосрочного проекта «Ауди», как мне кажется, просто необходим. Вопрос был в том, как быстро такой пилот может освоиться и начать проявлять себя? И я убежден, что Бортолето будет хорошо справляться с самого начала», – сказал Бинотто.

Получается, у Шварцмана изначально не было шансов? Не совсем – Маттиа очень ценит способности Роберта: при его шефстве в Скудерии петербуржец был практически главным юниором «Феррари», которому активно подыскивали место в «Ф-1».

«Роберт – фантастический гонщик, – заявлял Бинотто в 2022-м. – Он очень быстрый, особенно в машине «Формулы-1». Когда он садится в болид «Формулы-1», то показывает невероятную скорость».

Но прошло уже много времени. Роберт давно не выступал в «открытых колесах» на регулярной основе – а это сильно бьет по резюме. По ходу 2024-го ему отдали две практики за «Заубер» – в Зандворте и Мехико. Из-за ужасной формы команды обе сессии сводились к постоянным тестам и доработке болида, а в Мексике Роберту и вовсе не удалось себя проявить: тренировку постоянно прерывали красными флагами, а у машины сломалась система DRS. Единственное, чем запомнился Шварцман, – нелепым штрафом в виде потери 5 позиций на старте из-за обгона под желтыми флагами (и это при том, что в «Ф-1» он не участвует; штраф активируется, если Роберт все же поедет в полноценной гонке).

Да и к тому же израильтянину уже 25 лет. На фоне активно обновляющейся «Ф-1» (в следующем сезоне будет потенциально пять, а то и шесть новичков из молодежи) это выглядит больше как минус: новые юниоры оказались гораздо стабильнее и надежнее, чем те, что приходили в чемпионат несколько лет назад, а потому возраст больше не воспринимается как недостаток – скорее даже наоборот, больше похоже на вклад в будущее. Роберт на их фоне уже не юный, но еще недостаточно опытный.

И потому в той же «Феррари» пересмотрели иерархию: благодаря седьмому месту в Саудовской Аравии и впечатляющим гонкам за «Хаас» Бермэн превратился в основной актив Скудерии на долгие годы. Настолько основной, что даже несмотря на слабый сезон в «Ф-2», его подписали в «Хаас» (моторный клиент «Феррари») на 2025 год. В Маранелло открыто показали, на кого делают ставку в ближайшее время, а потому Шварцману больше не приходилось рассчитывать на что-то особенное в составе Скудерии.

К тому же с Бортолето соревноваться было объективно непросто : Габриэл тоже выиграл «Ф-3», тоже идет в топе «Ф-2», но за его спиной сам Фернандо Алонсо в роли менеджера, огромный бразильский рынок и семья, владеющая кучей гоночных и автоспортивных (он основатель одной из крупнейших телекоммуникационных компаний континета Americanet и так создавал себе спортивный контент для стримингов). «Ауди» в нем весьма заинтересована на фоне падения продаж в Китае и общей стагнации интереса к марке, а латиноамериканская страна всегда имела для них такую важность, что первые шаги на вход они предпринимали через дилерскую сделку с Айртоном Сенной !

У Роберта же оставались только связи с «Феррари» – и теперь даже они почти разорваны. Как сообщает The Race, после этого сезона парень покинет Скудерию, однако есть вероятность, что он сохранит должность резервиста или тест-пилота в «Ф-1» в свободные уик-энды.

В любом случае переход в «Индикар» – отличный шанс на новую самостоятельную главу уже во взрослой карьере. Шварцман будет выступать за знакомую ему команду с серьезными амбициями, в максимально конкурентоспособной и зрелищной серии – причем с потенциалом самореализации и превращения в лидеры. Да, возможно, мечты об «Ф-1» потихоньку растворяются, но это далеко не конец истории Роберта: зато теперь будет повод смотреть и гонки США. Будете?

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Фото: Gettyimages.ru /Joe Portlock, Clive Mason