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Тото Вольфф: «Слова о сроке годности Хэмилтона вырваны из контекста»

Вольфф прокомментировал свою фразу о возрасте Хэмилтона.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф пояснил слова о том, что «у каждого, скажем так, есть свой срок годности», сказанные в свете ухода 39-летнего Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Они немного вырваны из контекста. Я имел в виду, что все мы стареем – будь ты в болиде, на поле, менеджер или предприниматель. И так я пытаюсь поступать с собой – понимать, не перехожу ли я от отличного к хорошему, ведь в «Формуле-1» уже нет места хорошему.

В отличие от своей самооценки, думаю, все мы видим, что Льюис вполне способен давать результат с подходящим болидом. Мы не предоставили машину, позволяющую ему выступать наилучшим образом. Мы в команде в той же мере испытываем разочарование и расстроены за него.

Но он в прекрасной форме. Он отличается от себя 20-летнего, это очевидно, однако его опыт и гоночное мастерство колоссальны», – отметил менеджер в интервью BBC.

Тото Вольфф: «Уход Хэмилтона позволит избежать момента, когда нужно сказать легендарному гонщику о желании расстаться»

Тото Вольфф о Хэмилтоне: «Если кто-то принял решение уйти – его нужно просто отпустить»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoМерседес
logoТото Вольфф
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