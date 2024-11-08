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Тото Вольфф о Хэмилтоне: «Если кто-то принял решение уйти – его нужно просто отпустить»

Вольфф не пытался отговорить Хэмилтона от перехода в «Феррари».

Исполнительный директор «Мерседеса» рассказал, что услышал первые намеки на возможный уход Льюиса за две недели до официального объявления. И что первым человеком, который сообщил ему о такой вероятности, был Карлос Сайнс-старший.

«Скажем так, тревожные сигналы начали поступать за две недели до официального объявления. Мне позвонил Карлос Сайнс-старший и сказал, что происходит.

Потом мне начали звонить отцы гонщиков, с которыми мы раньше никогда не общались. И тогда я подумал – да, ладно, видимо, действительно что-то происходит.

И затем я написал сообщение [руководителю «Феррари»] Фреду Вассеру, спросив: «Ты общаешься с нашим гонщиком?» И не получил ответа, что было весьма необычно для Фреда. Ведь мы с ним хорошие друзья. Так что да – я понимал, что грядет.

Когда Льюис приехал ко мне в гости, как делал много раз за последние годы, мы чуть-чуть поболтали – ну, как обычно, немного о рождественских праздниках и так далее.

И затем я сказал ему: «Знает, мы нанимаем одного парня из «Феррари». Мы его заполучили». А Льюис ответил: «Да, кстати, я должен тебе кое-что сказать». И да, когда он мне обо всем рассказал, я был немного…я не мог поверить – это что, происходит на самом деле?»

Вольфф добавил, что у него не было соблазна все-таки попробовать переубедить Хэмилтона, несмотря на низкие шансы на успех:

«Нет. Мне кажется, если кто-то принял решение уйти, тебе нужно его отпустить. Когда-то давно мы общались с Пепом Гвардиолой, мы с ним друзья. Я спросил его: «Что ты будешь делать, если вот этот игрок решит уйти?» А он ответил: «В каком смысле, что я буду делать?» На что я уточнил: «Ну, ты не будешь пытаться убедить его остаться?»

На что он ответил: «Нет, если какой-то игрок считает, что будет лучше играть в другой команде, что заработает там больше денег – его нужно просто опустить».

И это тот подход, который я применяю и здесь, в «Мерседесе». Если кто-то хочет уйти – нужно сделать так, чтобы в выигрыше остались обе стороны».

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoКарлос Сайнс-старший
logoФормула-1
logoМерседес
logoТото Вольфф
logoФредерик Вассер
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