Марк Маркес дебютировал в заводской «Дукати» на тестах MotoGP
Марк Маркес впервые выехал на трассу в качестве гонщика заводской команды «Дукати» MotoGP.
Испанец проводит тесты после Гран-при Барселоны в составе нового коллектива. Шестикратный чемпион премьер-класса гонялся за сателлитную команду «Грезини» в 2024 году, а до этого выступал 11 сезонов в «Хонде».
Другие пилоты также примерили новые цвета. В частности, чемпион Хорхе Мартин покинул «Прамак» и проводит тесты в составе «Априлии».
Составы всех команд MotoGP на сезон-2025
Мартин – чемпион MotoGP 2024 года
Фото: The Race MotoGP
Опубликовал: Михаил Ширяев
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