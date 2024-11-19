Марк Маркес дебютировал в заводской «Дукати» на тестах MotoGP

Марк Маркес впервые выехал на трассу в качестве гонщика заводской команды «Дукати » MotoGP.

Испанец проводит тесты после Гран-при Барселоны в составе нового коллектива. Шестикратный чемпион премьер-класса гонялся за сателлитную команду «Грезини» в 2024 году, а до этого выступал 11 сезонов в «Хонде ».

Другие пилоты также примерили новые цвета. В частности, чемпион Хорхе Мартин покинул «Прамак » и проводит тесты в составе «Априлии».

Составы всех команд MotoGP на сезон-2025

Мартин – чемпион MotoGP 2024 года

Фото: The Race MotoGP