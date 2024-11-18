Главный инженер «Ред Булл» о болиде 2025 года: «Гарантирую, все мы будем нервничать перед началом тестов»

Монахэн высказался о разработке болида 2025 года.

Главный инженер «Ред Булл» отметил, что команда четко предоставляет себе цели, которые стоят перед ней в преддверии нового сезона.

Монахэна попросили ответить на вопрос, есть ли у команды четкое представление о том, в каком направлении нужно работать при создании болида 2025 года и уверенны ли в «Ред Булл» в том, что новая машина получится удачной.

«На самом деле это довольно забавно, ведь я могу просто взять и ответить – «да». Но на самом деле я гарантирую, что все мы будем сильно нервничать перед началом предсезонных тестов в следующем году.

И нельзя сказать, что мы бы не знали, даже в середине сезона, чего именно хотим добиться от болида следующего года. Хотя понятно, что работа над машиной следующего года осложняется трудностями, связанными с разработкой болида 2026 года.

Так что да, мы знаем, чего хотим добиться. На данный момент все планы и программы разработаны, но на самом деле это мало что значит. Главное – чего мы сумеем добиться в сравнении с нашими конкурентами.

Мы знаем, сколько усилий хотим вложить в это, чего мы пытаемся достичь, а там посмотрим, как много ресурсов потребуется вкладывать в дальнейшее развитие болида.

В следующем году мы хотим побороться за чемпионский титул, так что всем сотрудникам «Ред Булл» придется нелегко, если мы хотим достичь наших целей. Но мы постараемся это сделать», – рассказал Монахэн.

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