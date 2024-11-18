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Дату проведения Гран-при Канады перенесут на май – этап поставят в паре с Гран-при Майами

Гран-при Канады начнут проводить в мае.

В «Формуле-1» сообщили, что в рамках оптимизации логистики при выстраивании календаря чемпионата, с 2025 года Гран-при Канады будет проводиться в мае. Речь идет о третьем или четвертом уик-энде месяца.

При формировании календаря «Ф-1» Гран-при Канады собираются поставить «в паре» с Гран-при Майами – и проводить эти гонки подряд. Это позволит заметно сэкономить финансовые затраты и снизить нагрузку на персонал команд «Формулы-1».

В 2025 году сезон начнется на Гран-при Австралии. Ожидается, что следом пройдут гонки в Китае и Японии, после чего «Формула-1» приедет на Ближний Восток – на этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Также в заявлении «Ф-1» отмечается, что подобные перестановки помогут сократить количество необходимых перелетов и как следствие снизят выбросы вредных веществ в атмосферу.

При этом пока не ясно, как проведение гонки в Канаде в эти даты скажется на ситуации с привлечением внимания зрителей из Северной Америки. В четвертый уик-энд мая традиционно проводится одна из самых знаменитых в мире гонок – «500 миль Индианаполиса», которая имеет в США культовый статус. В связи с этим считается, что проведение уик-энда в Канаде параллельно с «Инди-500» может негативно сказаться на телерейтингах «Формулы-1».

«Рено» поставит моторы «Мерса» команде «Ф-1». Хватит смеяться – последний шанс на успех же!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Гран-при Канады
logoФормула-1
500 миль Индианаполиса
Гран-при Майами
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