Фредерик Вассер: «Никто не знает, что ждет нас в сезоне-2026. Как никто не мог предсказать скорость «Брауна» в 2009 году»

Вассер ждет сюрпризов в сезоне-2026.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился ожиданиями от нового технического регламента, который начнет действовать в «Формуле-1» со следующего года.

Вассер считает, что результаты в чемпионате могут быть совершенно неожиданными и непредсказуемыми. И что он не исключает резкий рывок какой-то из команд из нижней половины таблицы – похожий на то, что в 2009 году удалось сделать «Брауну ».

«Никто не может предсказать, что ждет нас в сезоне-2026. Точно так же, как в 2009 году никто не мог предсказать, что команда «Браун» окажется быстрее всех на 0,4 секунды на круге. Они вырвались в лидеры из ниоткуда.

Более того, команды не смогут опираться на опыт предыдущих гонок, потому что мы вообще впервые сталкиваемся со столь значительными изменениями и в шинах, и в топливе, и в двигателе, и в шасси. Изменились и правила, касающиеся распределения и расхода энергии. И все эти изменения являются критическими.

Когда мы обсуждаем нынешние двигатели, то на 90 процентов их производительность зависит от показателей мощности. В то время как в следующем году гораздо больше эффективность мотора будет зависеть от его управляемости, турбоямы и так далее. Это значит, возможно, что парню, у которого будет самый мощный двигатель, [для победы] потребуются еще и хорошие показатели в управляемости в разных режимах, наиболее эффективное сопротивление турбоямам и так далее. А может и нет.

Вполне возможно, что в предстоящем сезоне двигатель одной команды будет лучше других работать на «Монце», в то время как в Монако и на «Хунгароринге», например, гораздо эффективнее будет работать совсем другой двигатель. Мы как будто возвращаемся в соревнование атмосферных и турбированных двигателей. И мне кажется, что для «Формулы-1» это отличные новости», – рассказал Вассер.

