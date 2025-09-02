Алекс Данн выступит за «Макларен» в 1-й практике перед Гран-при Италии

Данн проведет за «Макларен» 1-ю практику в Монце.

Юниор «Макларена » Алекс Данн выступит за команду в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Италии .

Данн, который в этом сезоне выступает в «Формуле-2», ранее уже участвовал с «Маклареном» в пятничной практике перед Гран-при Австрии , подменяя Ландо Норриса , и произвел очень хорошее впечатление.

Кого именно за рулем болида Данн заменит в практике в Монце – пока неизвестно.

