Алекс Данн выступит за «Макларен» в 1-й практике перед Гран-при Италии
Данн проведет за «Макларен» 1-ю практику в Монце.
Юниор «Макларена» Алекс Данн выступит за команду в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Италии.
Данн, который в этом сезоне выступает в «Формуле-2», ранее уже участвовал с «Маклареном» в пятничной практике перед Гран-при Австрии, подменяя Ландо Норриса, и произвел очень хорошее впечатление.
Кого именно за рулем болида Данн заменит в практике в Монце – пока неизвестно.
17 фактов о внезапном дебютанте подиума «Формулы-1» Изаке Аджаре
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости