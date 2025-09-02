  • Спортс
  Жак Вильнев о Хэмилтоне: «Гонщик не станет заканчивать карьеру только потому, что другие люди считают его недостаточно быстрым»
7

Жак Вильнев о Хэмилтоне: «Гонщик не станет заканчивать карьеру только потому, что другие люди считают его недостаточно быстрым»

Хэмилтон не станет завершать карьеру из-за плохих результатов – считает Вильнев.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев, что нынешние слабые результаты Льюиса Хэмилтона никак не повлияют на решение продолжить или закончить карьеру.

После вылета с трассы на Гран-при Нидерландов многие эксперты вновь заговорили о том, что Хэмилтону пора завершать карьеру и освободить место кому-то другому.

«Гонщик не станет завершать карьеру только потому, что другие люди считаю, что он стал недостаточно хорош. Ты закончишь карьеру, если проснувшись утром поймешь, что тебе не особо хочется отправляться на гоночную трассу. Если проснешься и скажешь себе: «Нет, я больше не хочу этим заниматься». И, как вы понимаете, это две совсем разные вещи.

Если ты по-прежнему конкурентоспособен, если ты чувствуешь, что в тебе еще есть скорость – ты не уйдешь. Ты найдешь способ прибавить. Или не найдешь. Но решение о продолжении или завершении карьеры никогда не было связано с результатами. Дело в твоем внутреннем чувстве, настрое, страсти к гонкам.

Любишь ли ты заниматься тем, чем занимаешься? Что это тебе дает? И тут может быть несколько факторов – психология, счастлив ты или нет, деньги. Сочетание факторов. Ты подсчитываешь, что тебя радует, а что нет. И потом принимаешь решение», – рассказал Вильнев.

«Феррари» – это депрессия: Хэмилтон ошибся и разбил машину, а Леклера вынес «Мерседес»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
