Гельмут Марко о сходе Норриса в Зандворте: «Боюсь, что дело сделано и вопрос титула решен в пользу Пиастри»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о том, как на борьбу в чемпионате повлияет сход Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов.
По словам Марко, учитывая отрыв в чемпионате и то, что Пиастри в целом на данном этапе сезона смотрится увереннее Норриса, титул с очень высокой долей вероятности достанется австралийцу.
«Этот сход с дистанции гонки действительно случился [с Норрисом] в самый неподходящий для него момент. Это случилось на решающей стадии сезона, так что теперь Норрису будет очень непросто.
При этом в случае с Пиастри мы видели, как он каждый раз парировал атаки Норриса, когда тот пытался отыграть позицию.
Считаю, что Оскар очень уверенно контролировал ход заезда. Так что боюсь, что дело сделано и вопрос титула решен в пользу Пиастри», – рассказал Марко.
