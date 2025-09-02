  • Спортс
  • Гельмут Марко о сходе Норриса в Зандворте: «Боюсь, что дело сделано и вопрос титула решен в пользу Пиастри»
15

Гельмут Марко о сходе Норриса в Зандворте: «Боюсь, что дело сделано и вопрос титула решен в пользу Пиастри»

После схода Норриса в Зандворте титул достанется Пиастри – считает Марко.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о том, как на борьбу в чемпионате повлияет сход Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов.

По словам Марко, учитывая отрыв в чемпионате и то, что Пиастри в целом на данном этапе сезона смотрится увереннее Норриса, титул с очень высокой долей вероятности достанется австралийцу.

«Этот сход с дистанции гонки действительно случился [с Норрисом] в самый неподходящий для него момент. Это случилось на решающей стадии сезона, так что теперь Норрису будет очень непросто.

При этом в случае с Пиастри мы видели, как он каждый раз парировал атаки Норриса, когда тот пытался отыграть позицию.

Считаю, что Оскар очень уверенно контролировал ход заезда. Так что боюсь, что дело сделано и вопрос титула решен в пользу Пиастри», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: куда пропал Норрис? Откуда на подиуме Аджар?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
