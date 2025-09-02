  • Спортс
  Заявка Таиланда на проведение Гран-при «Ф-1» оказалась под угрозой после снятия с должности премьер-министра страны (RaceFans)
Заявка Таиланда на проведение Гран-при «Ф-1» оказалась под угрозой после снятия с должности премьер-министра страны (RaceFans)

Шансы Таиланда на проведение Гран-при «Ф-1» уменьшились.

Надежды Таиланда заполучить место в календаре «Формулы-1» и проводить у себя Гран-при претерпели серьезный удар в связи с кадровыми перестановками в правительства.

Конституционный суд страны своим решением освободил от занимаемой должности Пхэтонгтарн Шинаватру, которая играла ключевую роль в организации заявки страны на проведение гонки.

В марте этого года Шинаватра встречалась с руководителем «Формулы-1» Стефано Доменикали для обсуждения планов по организации Гран-при Таиланда, который должен был проходить новой городской трассе в Бангкоке.

Шинаватра была отстранена от выполнения своих обязанностей в июле, а теперь решениям суда была лишена власти, поскольку была признана виновной в нарушении конституции страны.

При этом Таиланд уже успешно принимать у себя Гран-при MotoGP.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
