Заявка Таиланда на проведение Гран-при «Ф-1» оказалась под угрозой после снятия с должности премьер-министра страны (RaceFans)
Надежды Таиланда заполучить место в календаре «Формулы-1» и проводить у себя Гран-при претерпели серьезный удар в связи с кадровыми перестановками в правительства.
Конституционный суд страны своим решением освободил от занимаемой должности Пхэтонгтарн Шинаватру, которая играла ключевую роль в организации заявки страны на проведение гонки.
В марте этого года Шинаватра встречалась с руководителем «Формулы-1» Стефано Доменикали для обсуждения планов по организации Гран-при Таиланда, который должен был проходить новой городской трассе в Бангкоке.
Шинаватра была отстранена от выполнения своих обязанностей в июле, а теперь решениям суда была лишена власти, поскольку была признана виновной в нарушении конституции страны.
При этом Таиланд уже успешно принимать у себя Гран-при MotoGP.
