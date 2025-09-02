  • Спортс
  • Петер Байер: «Скорее я полечу на луну, чем Ферстаппен перейдет в «Рейсинг Буллз»
Петер Байер: «Скорее я полечу на луну, чем Ферстаппен перейдет в «Рейсинг Буллз»

Байер исключил переход Ферстаппена в «Рейсинг Буллз».

Исполнительный директор «Рейсинг Буллз» рассказал о том, что не представляет себе Макса Ферстаппена за рулем болида его команды.

С учетом проблем со скоростью болида «Ред Булл» в нынешнем сезоне, и очень хороших результатов «Рейсинг Буллз», в паддоке начала ходить шутка о том, что Макс Ферстаппен мог бы всерьез бороться за титул с пилотами «Макларена», если бы выступал за рулем болида итальянской команды.

Совсем недавно подобное предположение в своем интервью сделал Фернандо Алонсо.

Тем не менее, по словам Байера, эта история скорее является внутренней шуткой в двух командах, и хотя технически такой переход может быть осуществлен даже по ходу сезона, на деле его никогда не случится.

«Думаю, что мы, как и все остальные, просто шутим на эту тему. Хотя в конечном счете мы все-таки являемся двумя разными командами, каждая команда работает по-своему. Так что нет, конечно, такого вопроса никогда не стояло. Скорее это просто удачная шутка, которая всем нравится.

Но дело в том, что в «Формуле-1» на кону всегда стоит очень многое. Вы должны действовать предсказуемо, не совершать необдуманных поступков. Так что нет, такой вариант никогда не рассматривался и не обсуждался. Этого не будет.

Мы много работали над развитием собственной идентичности, и команда «Рейсинг Буллз» продолжает расти. Так что для меня это не вариант. Скорее я полечу на луну, чем это случится», – рассказал Байер.

Фернандо Алонсо: «Ферстаппен боролся бы за титул в болиде «Рейсинг Буллз»

17 фактов о внезапном дебютанте подиума «Формулы-1» Изаке Аджаре

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: блог Адама Купера
Петер Байер
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРед Булл
logoРейсинг Буллз
