Лоран Мекьес: «Разумеется, Аджару разрешено атаковать Ферстаппена»

В «Ред Булл» исключают использование командой тактики с участием «Рейсинг Буллз».

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес заявил, что пилотам команды «Рейсинг Буллз» безусловно разрешается вести борьбу с гонщиками «Ред Булл» на трассе.

Мекьеса спросили, была ли на Гран-при Нидерландов гипотетическая возможность побороться с Максом Ферстаппеном за второе место, если бы он сумел догнать его, или же получил бы от команды запрет.

По словам Мекьеса, несмотря на то что оба команды принадлежат «Ред Булл», на трассе они являются соперниками, и основная команда «Ред Булл» не может пользоваться никакими привилегиями.

«Если бы ему было запрещено [пытаться обогнать Ферстаппена], это было бы нарушением регламента. Так что ответ – да, разумеется, Аджару разрешено атаковать [болиды «Ред Булл»]. И, я могу напомнить, что на Гран-при Венгрии мы финишировали позади «Рейсинг Буллз», – рассказал Мекьес.

