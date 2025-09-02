MotoGP. Морбиделли продлил контракт с «ВР46» на сезон-2026

Морбиделли продолжит выступать за «ВР46».

Пилот «ВР46» Франко Морбиделли продолжит выступать за итальянскую команду в следующем сезоне.

На счету Морбиделли в этом году два попадания на подиум – на этапах в Аргентине и Катаре. Итальянец в данный момент занимает 6-е место в общем зачете, на 7 очков опережая своего напарника по команде Фабио ди Джанантонио .

При этом из-за травмы Морбиделли пропустил гонки в Германии и Чехии.

