MotoGP. Морбиделли продлил контракт с «ВР46» на сезон-2026
Морбиделли продолжит выступать за «ВР46».
Пилот «ВР46» Франко Морбиделли продолжит выступать за итальянскую команду в следующем сезоне.
На счету Морбиделли в этом году два попадания на подиум – на этапах в Аргентине и Катаре. Итальянец в данный момент занимает 6-е место в общем зачете, на 7 очков опережая своего напарника по команде Фабио ди Джанантонио.
При этом из-за травмы Морбиделли пропустил гонки в Германии и Чехии.
