«Я просто не могу этого понять. Очень жаль». Ральф Шумахер – о потере Гран-при Нидерландов места в календаре «Ф-1»

Шумахер не понимает причин отказа от Гран-при Нидерландов.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал, что ему будет жаль видеть исчезновение Гран-при Нидерландов из календаря чемпионата.

Гран-при 2026 года станет последним, после чего Зандворт потеряет свое место.

«В Зандворте я вижу в какой-то степени ту же проблему, что и в Германии [с нехваткой интереса к проведению гонки], и просто не могу этого понять, ведь мероприятие подобного масштаба имеет глобальное влияние.

Люди приезжают сюда отовсюду, проведение Гран-при повышает доходы региона, а еще есть рекламные доходы, которые сопутствуют отличной презентации вашей страны миру.

Мы – что болельщики, что эксперты, – всегда приезжаем в Зандворт с большим удовольствием, и уезжаем всегда довольными. Такой Гран-при стоит того, чтобы правительство согласило на его финансовую поддержку. Так что да, очень жаль», – рассказал Шумахер.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: куда пропал Норрис? Откуда на подиуме Аджар?