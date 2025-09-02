Макс Ферстаппен: «Сейчас мне было бы очень трудно поменять гоночного инженера»

Ферстаппену было трудно работать без Ламбьязе.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен отметил, что хорошее взаимопонимание и слаженность работы с гоночным инженером играет очень важную роль в результатах гонщика.

Ферстаппен признал, что ему пришлось бы нелегко, если бы возникла необходимость поменять гоночного инженера и прекратить сотрудничество с Джанпьеро Ламбьязе.

«Если бы мне прямо сейчас сказали, что я должен сменить гоночного инженера, мне было бы очень трудно это сделать. Такое трудно принять – особенно когда у вас с гоночным инженером сложились отличные отношения.

Мне практически даже не нужно ничего говорить ему вслух, потому что он и так в точности знает, что именно я хочу получать от машины. И мне кажется, что это слышно по тому, как мы общаемся по радио.

Да, у нас тоже порой проскакивают какие-то эмоциональные реплики. Но мне кажется, что мы действительно хорошо сработались…и в гонках мы можем выжимать максимум даже в самых сложных ситуациях.

Вообще сработаться с гоночным инженером бывает непросто, особенно если вы новичок. И тут, как мне кажется, важно проводить как можно больше времени вместе. Чем больше вы будете вместе работать по ходу гоночного уик-энда, на практиках на симуляторе, ходить вместе обедать, порой проводить время вместе вне гонок, просто чтобы лучше друг друга узнать – тем лучше», – рассказал Ферстаппен.

