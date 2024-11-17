Норрис о дружбе с Ферстаппеном: «Возможно, этот вопрос стоит задать еще раз в конце года»

Норрис высказался о дружбе с Ферстаппеном.

Пилот «Макларена » признал, что у него сохраняются хорошие отношения с Максом за пределами трассы – несмотря на то, что гонщики в этом году является прямыми конкурентами в борьбе за титул.

При этом, по словам Норриса , конфликтные ситуации на треке повлияли на их дружбу за пределами гонок.

«В каком-то смысле тебе даже сложно представить то, как сильно могут отличаться твои отношения с человеком на личном уровне и тем, что происходит на гоночной трассе.

Честно говоря, я впервые оказался в такой ситуации – и лишь время покажет, к чему это приведет и как все изменится. Но на данный момент я по-прежнему отношусь к Максу с уважением, а он, как я думаю, уважает меня. Но, возможно, вам стоит еще раз задать мне этот вопрос в конце года.

Ведя борьбу на трассе Макс делает то, что считает нужным. И это справедливо. Возможно, он не всегда поступает правильно, но мы все всегда поступаем так, как считаем нужным и верим в то, что действуем на благо себе», – рассказал Норрис.

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