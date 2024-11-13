Чего не хватает Норрису до титула «Ф-1»? Советы гоночного мира

В последние сезоны «Формулы-1» мы привыкли к тому, что в пелотоне есть одна доминирующая команда, выигрывающая все или забирающая большую часть побед на Гран-при. В 2000-е циклы сменяли друг друга особенно явно: сперва всех выносил Михаэль Шумахер, затем его сбросил Фернандо Алонсо, а после короткой конкурентной череды сезонов пришли эры Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона. В последние годы тоже выигрывал в основном один и тот же пилот − Макс Ферстаппен.

Нынешний сезон отличается: «Ред Булл» Макса перестал выглядеть супероружием еще в Майами, к середине у RB20 прорезались терминальные проблемы, а чемпион и вовсе надолго перестал побеждать. Оба пилота то и дело жаловались на трудности , которые всплывали на трассах различной конфигурации.

Главным выгодополучателем происходящего стал «Макларен». За последние полтора года парни из Уокинга поднялись практически с самого дна и силами Ландо Норриса с Оскаром Пиастри начала выигрывать гонки, отыгрывать очки не только в Кубке конструкторов, но и в личном зачете.

Взлет английской команды оказался столь мощным и стремительным, что публика даже начали верить: первый пилот «Макларена» Ландо Норрис (который стал им, скорее, вынужденно – мы же еще помним, как Браун и Стелла не хотели делить роли?) навяжет борьбу Максу Ферстаппену. №4 даже сократил отставание до 47 баллов, но действующему чемпиону мира было достаточно финишировать всегда вторым при победах конкурента во всех гонках, чтобы забрать четвертый титул.

Но даже смысл в математических подсчетах развалился уже на Гран-при в Бразилии, где Макс Ферстаппен продемонстрировал феноменальное пилотирование в дождь, совершив прорыв с 17-й стартовой позиции на первую. Именно такими перфомансами не только подтверждают свой общий класс, но и, как считают эксперты, входят в число великих . Ландо Норрис же не воспользовался неплохим шансом и только провалил заезд – уступил старт, постоянно ошибался и вылетал с трека, а потом и вовсе сдал кучу позиций на рестарте. Теперь он проигрывает 62 балла за 3 Гран-при до финиша и претендует на титул лишь виртуально: Максу достаточно отыграть 2 очка уже в Вегасе, чтобы поехать на Ближний Восток официальным четырехкратным.

С первых Гран-при за «Макларен» в Норрисе видели будущего чемпиона мира, но когда дело дошло до настоящей борьбы, оказалось, что он не готов. Хотя 13 ноября Ландо исполнилось уже 25 лет – Феттель в таком возрасте почти взял третий титул, Алонсо и Ферстаппен – по два, Хэмилтон тоже был чемпионом, а Шумахер и Фиттипальди всерьез сражались за первые – и готовились к оформлению. №4 же накопил уже 125 Гран-при, 25 подиумов и 8 поулов при всего трех победах – неудивительно, что в итоге Макс его переломил.

Чего эе именно не хватает пилоту «Макларена», чтобы, наконец, оправдать все выдаваемые эти годы авансы и выиграть общий зачет? Пока «Формула-1» ушла на перерыв, об этом решили порассуждать известные эксперты.

Отсутствие инстинкта убийцы и опыта битв за самые высокие позиции

Бывший гонщик «Ф-1» и комментатор Sky F1 Мартин Брандл запомнился в гонках противостояниями с Сенной и напарничеством с Шумахером и Хаккиненом, а теперь работает по сути международным голосом серии. Потому ему приходится соблюдать нейтральность – и его оценки вышли комплиментарными, а на некоторых этапах он даже увидел в Ландо нотки самого Макса.

«Важно улучшать свой уровень. У него были потрясающие победы – в Зандворте и Сингапуре он просто уехал и скрылся вдали. Чем-то похоже на Макса.

Однако ему не хватает опыта борьбы за чемпионство, а это совсем другой набор вызовов и правил. Вот какие выводы он сделает из этого сезона. Иногда думаешь, может, ему недостает инстинкта убийцы в противостоянии с Максом, который, как мы знаем, бывает довольно безжалостным в борьбе на трассе. Но, полагаю, Ландо извлечет уроки из этого сезона, и тот факт, что Макс выиграл семь из первых десяти гонок, сделал его фактически недосягаемым», – заявил Брандл.

Странная оценка в адрес чемпиона «Ф-3», но... Еще Мартин напомнил, что в начале сезона Норрис на 84 очка отставал от Ферстаппена:

«Ландо нужно было на каждом этапе отбирать у Макса много баллов и надеяться, что его напарник и одна или две «Феррари» или даже один-два «Мерседеса» окажутся между ними. Но один поворотный момент вроде того, что случился в Бразилии, и эта маленькая авантюра закончена, если только в последних гонках не произойдет множество чудных событий».

Гоночный этикет Норриса и мощь Ферстаппена

Один из самых авторитетных журналистов паддока и постоянный колумнист официального сайта «Ф-1» и издания The Race Марк Хьюз списал все на разницу в подходах и психологии: пока Макс Ферстаппен готов пойти на все ради победы, Ландо придерживается более джентельменского пилотажа.

При этом гонщик «Ред Булл», очевидно, находился в изначальной выигрышной ситуации, так как не он находится в роли преследователя и ему практически нечего терять. Ферстаппен действовал жестко, в рамках и за рамками правил, понимая, что если гонка закончится досрочно для него и главного конкурента, то отрыв между ними сохранится. Время играло на него, но Хьюз отметил, что со временем Норрис, который обычно не грубит на трассе, начал огрызаться.

При этом у Ферстаппена и Норриса действительно совершенно разная пресса: Макса рисуют рискованным парнем, где-то даже хамом, грубияном, тогда как Ландо − белый и пушистый, неспособный на подлость.

«В этом году Ландо постоянно критикуют за то, что он недостаточно агрессивен. Существует определенная логика в том, чтобы сказать: «Хорошо, я не буду уступать в следующий раз, когда Макс применит подход «уступи или столкнемся», я буду сталкиваться и сталкиваться до тех пор, пока Макс не поймет, что сражаться со мной таким образом бессмысленно».

Однако в этом сезоне не возникло предпосылок для подобного, ведь к тому моменту, когда машина Норриса стала конкурентоспособной – на шестом этапе в Майами – у Макса уже был большой отрыв по очкам. Так что любое столкновение между ними всегда играло бы в пользу Макса.

Макс это использовал, тут не может быть двух мнений. А Ландо понимал, что ему прежде всего нужно избегать контакта. И хотя казалось, что есть роли задиры и того, кого задирают, они также являлись лидером чемпионата и преследователем, который не может позволить себе сходов.

Но существует ли некий психологический барьер для Ландо на будущее, который помешал бы ему применять бескомпромиссный подход, чтобы сражаться с Ферстаппеном на равных? На мой взгляд, для этого потребовался бы шаг вперед. Не до той степени, когда ты инициируешь инциденты – например, даже не пытаешься попасть в поворот при обгоне или защите. Не думаю, что его гоночный этикет когда-либо позволит ему подобное.

Однако по крайней мере потребуется отточить умение располагать болид в таких битвах, полностью понимая и ожидая, как Макс будет с ним бороться. Думаю, в четвертом повороте в Мексике мы уже увидели, что Ландо начал так поступать , ведь он действовал именно так жестко и беспощадно, как требовалось, когда зажал Макса и предложил ему проверить, вывезут ли его широко – конечно, так и случилось.

Но изначально он расположил машину идеально, как раз так и нужно бороться. Получилось чуть находчивее, чем попытка в Австрии, к примеру ».

С другой стороны, Марк Хьюз считает Ландо Норриса чемпионом мира «в уме».. Просто ему в какой-то степени не повезло, что в этом сезоне Макс Ферстаппен − настоящий монстр. При этом на протяжении сезона у «Макларена» не было настолько подавляющего преимущества над «Ред Булл», чтобы нивелировать разницу двух пилотов.

«Я бы сказал, что Норрис уже пилот чемпионского калибра, но все относительно, и он не вполне на уровне Ферстаппена. Однако были пилоты, которые выигрывали титулы и с более низким общим уровнем выступлений. Думаю, Ландо не повезло, что он получил хорошую машину в тот момент, когда Ферстаппен на абсолютном пике. Макс – зверь побед, у него в голове нет сомнений, только желание. А, как мне кажется, у Ландо всегда будут вопросы.

Если вопрос в том, как победить Ферстаппена, то, откровенно говоря, считаю, что необходимо преимущество в технике. Пожалуй, небольшое. Но у Ферстаппена столь всеобъемлющие сильные стороны, что в данный момент выиграть у него на равной технике почти невозможно.

Многим предыдущим чемпионам мира повезло, что у них не было соперников калибра Ферстаппена. Отличные пилоты были в любой момент истории «Формулы-1». Но борьба со столь пуленепробиваемым гонщиком – очень и очень редкое явление».

Старты и раздвигание границ возможного

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отметил в целом все, что происходило в этом сезоне.

Как считает итальянец, главная проблема − нестабильность Ландо Норриса, которая не позволила ему более серьезно заставить понервничать пилота «Ред Булл». Британец, стартуя с поула, очень часто проигрывает старт, пропуская соперников. Кроме этого он не особо стабилен и рискует сильно меньше, чем Ферстаппен. Для Макса нормально получить штраф, отыграв при этом безболезненно много больше на трассе, а для Ландо такой риск как будто бы неоправданный. От №4 никто не требует прыгать выше головы, но даже это сделать он не сумел.

«Давайте вернемся к этапу в Остине и вспомним, что сделал Макс. Он воспользовался шансом, сделал то, что должен был, а Ландо Норрис получил штраф. Затем, уже в Мексике, Макс снова отыгрался и сделал то же самое, он просто раздвинул границы возможного, а Ландо нет. Думаю, в этом и заключается разница между ними.

В теории Ландо должен был выигрывать гонку в Бразилии, для этого ему нужно было хорошо провести старт. Если бы Норрис хорошо стартовал в гонках – хотя понятно, что это очень большое если, – то он бы стал чемпионом. Я всегда думал, что даже если Макс будет лучше проявлять себя в гонках, за Ландо все сделает его машина, потому что в данный момент лучшая машина в пелотоне именно у «Макларена». Если Ландо будет выступать нормально – не фантастически, но и не совершая ошибок, – он смог бы выиграть чемпионат. Хотя понятно, что прямо сейчас этого уже не случится. Макс же пользуется каждой возможностью, которую получает».

Слишком мягкий

Единственный, кто увидел проблему (и разницу) в воспитании − бывший владелец команды «Ф-1» Эдди Джордан. Он посмотрел на разницу между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом с действительно удивительной стороны.

Очевидно, что пилот «Ред Булл» жил и рос в более жестких условиях с требовательным отцом Йосом. Именно это закалило Макса и сделало его тем, кем он есть сегодня − жестким и неуступчивым гонщиком, роботом, запрограммированным побеждать. С другой стороны, Ландо Норрис рос богатой семье бизнесмена-миллионера – она затем поддерживала на всех стадиях роста. Родители Ландо сделали все, чтобы у сына были отличные условия.

Все это не могло не повлиять на поведение гонщиков на трассе: Джордан признает врожденную скорость Норриса, но при этом подчеркивает, что ему над многим нужно еще поработать.

«Ландо Норриса воспитала потрясающая, милая, прекрасная, заботящаяся семья. Можно ли рассуждать о том, что он слишком мягкий? Да, возможно.

Ландо Норрис войдет в историю как один из невероятно быстрейших пилотов, не выигравших титул, возможно. А причина в том, что он не проявил себя в тех нескольких гонках, когда у Макса [Ферстаппена] не было шансов с учетом болида», – заявил Джордан в подкасте Formula For Success.

«Зимой Ландо нужно долго и упорно смотреть в зеркало и сказать себе: «Если я хочу стать великим чемпионом мира, нужно многому научиться. Я должен пересматривать эти видео о том, что по-настоящему значит быть жестким, суровым и побеждающим».

Прошу прощения, в данный момент у него этого нет. Это факт. Он не претворяет это в победы. Он валял дурака на подиуме. Он валял дурака на старте. Честно – сколько гонок он должен был выиграть в этом году?»

Бывший пилот «Ф-1», а теперь эксперт Дэвид Култхард в одном из выпусков подкаста Джордана Formula For Success сравнил двух претендентов на титул – за пределами гоночного трека они похожи, но когда выходят на него, то чемпион мира куда более агрессивный.

При этом Култхард считает, что у Ландо еще есть время, чтобы стать другим. Он связывает его нынешний стиль пилотирования с возрастом и в будущем все может измениться.

«Вне болида они оба очень мягкие, обычные люди. Что касается гоночных характеров, Макс, пожалуй, чуть больше выставляет локти в сравнении с Ландо.

Но это процесс роста. Сколько лет Ландо? 26 или 27 (даже меньше – 24 большую часть сезона против 26 у Макса – Спортс’‘). Во многих смыслах они все еще мальчики. Мне казалось, что где-то в 30 лет я вроде как понял, что такое жизнь, и это совпало с моими лучшими выступлениями. Он все еще взрослеет и превращается в настоящего гонщика «Ф-1». У него есть все необходимые качества. Мне нравится, что он открыт, но, думаю, он вырастет в личностном плане.

Я верю в Ландо, но в какой-то момент он должен сказать: «Макс, ты думаешь, я оставлю тебе возможность обойти меня? Нет, такого не будет. И если не получится, мы столкнемся». Думаю, что Норрис всего в одном шаге от того, чтобы полностью понять, как бороться с соперниками».

Другой бывший пилот Хуан-Пабло Монтойя, который во время гоночной карьеры отличался очень агрессивным пилотажем, тоже согласен:

«Думаю, Ландо очень сильно вырос как профессионал, но чтобы одолеть Ферстаппена, ему нужны достаточно комфортные условия, и тогда он сможет дать сопернику понять, насколько далеко Макс может заходить в противостоянии с ним

Думаю, Макс издевается, выясняя, как далеко он может зайти. Единственный способ остановить его – переехать. Макс должен знать, что ему есть чего бояться в битве с Ландо.

Ландо слишком его уважает, что само по себе неплохо. Ландо – отличный парень, который просто хочет сражаться честно, но это невозможно с кем-то вроде Макса, который не борется честно. А для нас это потрясающее зрелище, великолепная ТВ-картинка.

Макс – задира. Как гонщику вам хочется видеть совсем не это. Но на самом деле это довольно умная тактика. И Макс больше привык к борьбе с такими ребятами, как Льюис Хэмилтон, которые не останавливались ни перед чем, чтобы вывести его из игры.

Если Макс осознает, что ему не хватает скорости, он будет вывозить Норриса с трассы, врезаться в него и тем самым отбирать очки. А если ему не понадобится этого делать, он просто будет уезжать вперед и зарабатывать очки. Это все что ему нужно делать. Так что выиграть титул в такой ситуации Ландо будет трудно.

Когда у вас есть такой парень, как Ландо – очень быстрый и при этом очень чисто ведущий борьбу гонщик, – в борьбе за титул с таким пилотом, как Макс, Ландо не стоит пускаться в рассуждения о том, как он уважает Макса и вообще считает лучшим в мире гонщиком! Он может так думать, но не должен говорить этого на публике.

Мне очень нравится Ландо, но ему стоит поменьше болтать и перестать строить из себя жертву. Изображая жертву, чемпионат ты не выиграешь. Ты можешь выиграть пару битв, но ты точно проиграешь войну».

А что сам Норрис?

«Я хочу честных и чистых гонок. Я стараюсь действовать именно так. И так было всегда, на протяжении всей моей карьеры. Так что меняться нужно не мне, а другой стороне».

Становятся ли с таким подходом чемпионами мира? Особенно в таком близком и напряженном сражении? Да еще и против гоночной машины для побед в лучшей форме? Когда соперник еще и готов пойти на что угодно ради сохранения преимущества? Наверное, действительно нет.

Кажется, ближайшим по типажу человеком, завоевавшим титул, был Нико Росберг. Но в после 2015-го он все-таки изменился – решился биться до конца, устроил с партнером по «Мерседесу» Льюисом Хэмилтоном агрессивные разборки на треке и всю жизнь построил вокруг получения преимущества. Правда, и ушел из спорта сразу после завоевания титула в 2016-м.

А ведь и в самом «Макларене» во втором гараже восходящая звезда – быстрый, флегматичный и адаптивный Оскар Пиастри, о котором теперь мечтает половина пелотона. И он уже не слишком проигрывает №4 по общему набору характеристик – ни по чистой скорости, ни по (не)стабильности. Так можно действительно упустить и титул, и позицию №1.

Каким же путем отправится Ландо?

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Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron, Clive Mason, Clive Rose, Bryn Lennon, Mark Thompson, Chris Graythen