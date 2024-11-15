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Оскар Пиастри: «Печально, что Риккардо ушел, но такова природа «Формулы-1»

Пиастри высказался об уходе Риккардо из «Ф-1».

Даниэль потерял место в «РБ» по ходу сезона-2024 – руководство «Ред Булл» решило прекратить с ним сотрудничество, и после Гран-при Сингапура Риккардо заменил Лиам Лоусон.

Пилота «Макларена» спросили о его отношении к случившемуся и о том, чувствует ли он дополнительный груз ответственности, оставшись единственным австралийцем в «Формуле-1»:

«Печально, что Даниэля больше нет с нами в «Формуле-1». Он был потрясающим парнем, на которого я ровнялся, когда сам только смотрел «Ф-1». Грустно, что он ушел.

С другой стороны, это дало Лиаму Лоусону отличную возможность вновь показать все, на что он способен. К сожалению, хорошо это или плохо, такова природа «Формулы-1».

Так что я не думаю, что это создает какое-то дополнительное давление на меня. Кроме того, Даниэля заменил парень, который живет буквально по соседству от Австралии. Мы с Лиамом хорошо ладим, в прошлом мы уже гонялись друг против друга, но да, всегда приятно, когда в числе участников гонок есть твои соотечественники».

Пиастри также высказался о возможном соперничестве с Лоусоном в контексте конкуренции Австралии и Новой Зеландии:

«Надеюсь, что этого [соперничества] не будет. Учитывая разницу в скорости наших болидов, прямое соперничество с Лоусоном на трассе будет означать либо то, что для одного из нас все пошло очень хорошо, либо то, что для другого все пошло очень плохо. Но да, в молодежных сериях он был сильным соперником, так что посмотрим, на что он окажется способен в «Ф-1».

Наследие Риккардо в «Ф-1» грандиозно – великий буст доходов. Его еще предстоит осознать

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМакларен
logoФормула-1
logoДаниэль Риккардо
logoЛиам Лоусон
logoОскар Пиастри
logoРБ
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