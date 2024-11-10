Титулы чемпионов «Ф-1» этого года уходят разным командам. А такое часто бывало?

От редакции : Привет! Вы в блоге «На максимальной скорости » – здесь переводят познавательные тексты о «Формуле-1». Сегодня вашему вниманию – рассказ об 11 случаях, когда два главных чемпионских трофея автоспорта уезжали в разные команды – ведь после Гран-при Сан-Паулу нынешнего сезона как раз сложилась ситуация к повторению сценария! В личном зачете Макс Ферстаппен оторвался от Ландо Норриса на 60+ очков за три этапа до финиша...

..и ему достаточно просто набрать на 2 очка больше оппонента в Вегасе, чтобы оформить четвертое чемпионство. В Кубке конструкторов же «Ред Булл» совершенно не доминирует – и даже не фаворит на победу: там вообще близкая и непредсказуемая битва трех команд!

А ведь за 65 розыгрышей подобным образом заканчивались только 17% сезонов – совсем не так уж и часто! Потому официальный сайт «Формулы-1» и вспомнил каждый – а автор перевел. Текст точно заслуживает плюса, подписки на блог и комментария – сколько вы вообще помнили до прочтения?

1958 год – первый и последний титул для «Вануолла»

Захватывающая борьба за чемпионство продолжалась до последнего, гонщик «Феррари» Майк Хоторн занял второе место в финальной гонке в Марокко, что принесло ему титул.

Но в первом разыгрываемом тогда Кубке производителей (с 1950 по 1957 год разыгрывался только личный титул) победу одержала команда «Вануолл» из-за системы подсчета очков, когда в каждой гонке учитывался результат только одного гонщика команды.

Этот титул оказался единственным для «Вануолла», так как команда была ликвидирована в 1960 году, но в истории она осталась первой обладательницей нынешнего Кубка конструкторов.

1973 год – победа «Лотуса» на фоне трагедии

Пилот «Тиррелла» Джеки Стюарт уже обеспечил себе третий титул чемпиона мира перед финалом сезона в Уоткинс-Глене, но всего одно очко отделяло «Лотус» от «Тиррелла» в Кубке конструкторов.

Заключительный раунд был омрачен трагедией, так как гонщик «Тиррелла» Франсуа Север погиб в аварии во время квалификации. Кен Тиррелл и уходивший из серии Стюарт впоследствии снялись с этапа, и титул достался «Лотусу» благодаря победе Ронни Петерсона.

1976 год – Хант против Лауды

В одном из самых известных сезонов «Формулы-1» гонщик «Макларена» Джеймс Хант и действовавший чемпион Ники Лауда из «Феррари» боролись за титул, причем Лауда совершил невероятный камбэк после своей аварии на «Нюрбургринге». На финальном этапе в Фудзи австриец сошел с дистанции по своей воле из-за погодных условий.

Хант завоевал титул, опередив Лауду на одно очко, но именно «Феррари» забрала Кубок конструкторов, поскольку напарник Лауды Клей Регаццони помог набрать своей команде больше очков, чем второй пилот «Макларена» Йохен Масс.

1981 год – Пике побеждает Ройтемана

Борьба за титул 1981 года дошла до финальной гонки сезона, а слишком любимая гонщиками трасса в Лас-Вегасе стала ареной, где схлестнулись двое претендентов на титул: Карлос Ройтеман из «Уильямса» и Нельсон Пике из «Брэбэма».

Пике занял только пятое место, но Ройтеман вообще опустился на восьмое место из-за проблем с коробкой передач, что дало бразильцу преимущество в одно очко.

Усилия Ройтемана и Алана Джонса принесли «Уильямс» Кубок конструкторов, поскольку Эктор Рабак не блистал за рулем второй машины «Брэбэма» и даже не смог пройти квалификацию в Монако.

1982 год — тяжелый сезон «Феррари»

Сезон 1982 года был непредсказуемым, так как 11 разных гонщиков из семи команд выиграли хотя бы один Гран-при. Этот год также был омрачен несколькими трагедиями. «Феррари» потеряла обоих своих гонщиков: Жиль Вильнев погиб во время квалификации в Зольдере, а карьера Дидье Пирони закончилась ужасной аварией в Хоккенхайме.

Несмотря на то, что в четырех Гран-при участвовал только один пилот, «Феррари» все же удалось выиграть Кубок конструкторов – усилиями опытных Марио Андретти и Патрика Тамбэ.

Стабильность же Кеке Росберга из «Уильямса», который одержал всего одну победу за весь год, принесла ему титул с отрывом всего в пять очков от Пирони, который отсутствовал на последних пяти этапах.

1983 год — Пике и «Феррари»

Нельсон Пике из «Брэбэма» и Ален Прост из «Рено» боролись за титул, но все было решено в пользу чемпиона 1981 года, когда Прост столкнулся с поломкой турбонаддува на последнем этапе в Южной Африке.

Их товарищи по команде, Риккардо Патрезе и Эдди Чивер, финишировали далеко позади в чемпионате из-за череды сходов и слабых выступлений.

Занявшие третье и четвертое места в чемпионате пилотов Рене Арну и Патрик Тамбэ показали скорость и стабильность, гарантировав «Феррари» второй подряд Кубок конструкторов.

1986 год – Прост побеждает враждующих гонщиков «Уильямса»

«Уильямс» выиграли Кубок конструкторов в сезоне 1986 года. В год, когда основатель команды Фрэнк Уильямс попал в ДТП, изменившее его жизнь.

Между двумя гонщиками команды Найджелом Мэнселлом и Нельсоном Пике не было любви, они ожесточенно боролись за титул, в результате чего у Алена Проста из «Макларена» оставались шансы на победу перед финальным этапом в Австралии.

Мэнселл лидировал в турнирной таблице, но во время гонки получил прокол на высокой скорости и сошел с дистанции, в то время как Пике провел пит-стоп для замены шин в качестве меры предосторожности. Прост выиграл гонку и вырвал титул из-под носа дуэта «Уильямса».

1994 год – «Уильямс» побеждает в память о Сенне

Сезон 1994 года был омрачен трагедией, произошедшей в Имоле. «Уильямс» потерял Сенну, но команда собралась с силами, и Дэймон Хилл смог бросить вызов восходящей звезде «Бенеттона» Михаэлю Шумахеру. Они боролись за титул, который Шумахер выиграл после столкновения с Хиллом в финале сезона в Аделаиде.

А «Уильямс» забрал Кубок конструкторов, так как дебютант Дэвид Култхард и ветеран Найджел Мэнселл стабильно набирали очки, в то время как в «Бенеттон» мало внимания уделял второй машине, за рулем которой в разных гонках бывали Йос Ферстаппен, Юрки Ярвилехто и Джонни Херберт.

1999 год – начало восхождения «Феррари»

Борьба за титул между Микой Хаккиненом из «Макларена» и Михаэлем Шумахером из «Феррари» была очень острой, пока немец не получил перелом ноги в аварии на «Сильверстоуне». Эдди Ирвайн включился в борьбу за титул, но уступил Хаккинену пару очков.

Тем не менее, «Макларен» упустил Кубок конструкторов из-за серии сходов Дэвида Култхарда в конце сезона, что позволило «Феррари» опередить «Макларен» всего на четыре очка. Это был первый из шести подряд Кубков конструкторов для итальянской команды.

2008 год – Хэмилтон завоевывает титул в последний момент

«Феррари» и «Макларен» боролись друг с другом на протяжении всего сезона 2008 года, причем успех каждой из команд часто зависел от трассы.

Льюис Хэмилтон и Фелипе Масса лихо сражались за личный титул до последнего этапа на «Интерлагосе», где Хэмилтон занял пятое место – хватило, чтобы опередить победителя гонки Массу на одно очко.

Но напарник Хэмилтона по «Макларену» Хейкки Ковалайнен провел более слабый сезон, чем его соотечественник Кими Райкконен, что позволило «Феррари» завоевать свой 16-й Кубок конструкторов. На настоящий момент – последний титул, выигранный знаменитой итальянской командой.

2021 год – утешительный приз «Мерседеса»

Сезон 2021 года навсегда запомнится эпической схваткой между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном, когда нидерландец вырвал личный титул на последнем круге сезона в Абу-Даби.

Конечно, у «Мерседеса» не было настроения праздновать, но им все же удалось завоевать свой восьмой подряд (рекордный!) Кубок конструкторов благодаря тому, что Валттери Боттас был быстрее Серхио Переса за рулем второй машины.

Это перевод статьи Филиппа Хортона с сайта formula1.com от 11 октября 2024 года.

Фото: formula1.com

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