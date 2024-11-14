Отмар Сафнаэур: «Хотел бы поработать с Норрисом и сказать: «Ты замечательный, верь в себя»
Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр рассказал, что в нынешнем сезоне хотел бы поработать с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном или его соперником из «Макларена» Ландо Норрисом.
Сафнауэр также сообщил, какой подход выбрал бы по отношению к британскому гонщику.
«Я никогда с ним не работал, но знаю его отца. Я не так уж здорово знаю самого Ландо. Но я слушаю, что он говорит, и он может быть очень суровым к себе. Он винит себя за многое.
Думаю, если получится поменять это и стать чуть более позитивным… Он же выступает хорошо. Мне бы хотелось поработать с ним и просто сказать: «Эй, ты замечательный, верь в себя», – произнес специалист в подкасте High Performance.
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