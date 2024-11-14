Отмар Сафнаэур: «Хотел бы поработать с Норрисом и сказать: «Ты замечательный, верь в себя»

Сафнауэр подбодрил бы Норриса на месте его босса.

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр рассказал, что в нынешнем сезоне хотел бы поработать с пилотом «Ред Булл » Максом Ферстаппеном или его соперником из «Макларена » Ландо Норрисом .

Сафнауэр также сообщил, какой подход выбрал бы по отношению к британскому гонщику.

«Я никогда с ним не работал, но знаю его отца. Я не так уж здорово знаю самого Ландо. Но я слушаю, что он говорит, и он может быть очень суровым к себе. Он винит себя за многое.

Думаю, если получится поменять это и стать чуть более позитивным… Он же выступает хорошо. Мне бы хотелось поработать с ним и просто сказать: «Эй, ты замечательный, верь в себя», – произнес специалист в подкасте High Performance.

Эдди Джордан: «Норрис войдет в историю как один из быстрейших пилотов, не выигравших титул, возможно»

Марк Хьюз: «Норрису не повезло соперничать с Ферстаппеном. Титулы выигрывали и с более низким уровнем выступлений»