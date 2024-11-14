  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Отмар Сафнаэур: «Хотел бы поработать с Норрисом и сказать: «Ты замечательный, верь в себя»
0

Отмар Сафнаэур: «Хотел бы поработать с Норрисом и сказать: «Ты замечательный, верь в себя»

Сафнауэр подбодрил бы Норриса на месте его босса.

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр рассказал, что в нынешнем сезоне хотел бы поработать с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном или его соперником из «Макларена» Ландо Норрисом.

Сафнауэр также сообщил, какой подход выбрал бы по отношению к британскому гонщику.

«Я никогда с ним не работал, но знаю его отца. Я не так уж здорово знаю самого Ландо. Но я слушаю, что он говорит, и он может быть очень суровым к себе. Он винит себя за многое.

Думаю, если получится поменять это и стать чуть более позитивным… Он же выступает хорошо. Мне бы хотелось поработать с ним и просто сказать: «Эй, ты замечательный, верь в себя», – произнес специалист в подкасте High Performance.

Эдди Джордан: «Норрис войдет в историю как один из быстрейших пилотов, не выигравших титул, возможно»

Марк Хьюз: «Норрису не повезло соперничать с Ферстаппеном. Титулы выигрывали и с более низким уровнем выступлений»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
Отмар Сафнауэр
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Комиссия «Ф-1» утвердила поправки к регламенту – в отношении охлаждения пилотов в болидах и корректировки стартовой решетки
3вчера, 18:23
Шарль Леклер: «Лас-Вегас и Абу-Даби – это те Гран-при, на которых «Феррари» может выступить хорошо»
3вчера, 18:06
В «Либерти» не намерены продавать «Формулу-1» в свете ухода Маффея с поста президента компании
2вчера, 17:04
Организаторы не планируют проводить спринт в рамках Гран-при Лас-Вегаса
1вчера, 16:01
Маффей покинул должность президента «Либерти Медиа» – компании принадлежит «Формула-1»
3вчера, 14:10
Гюнтер Штайнер: «Хэмилтону проще жаловаться на машину, зная, что он уходит из «Мерседеса»
14вчера, 13:36
Шарль Леклер о Хэмилтоне в «Феррари»: «У меня будет шанс проявить себя в такой же машине, как у Льюиса»
36вчера, 11:33
Серхио Перес: «У меня было две возможности сменить команду, но мне нравится выступать за «Ред Булл», это вызов»
19вчера, 11:14
Кристиан Хорнер о шансах «Ред Булл» в Кубке конструкторов: «Мы по-прежнему в игре»
10вчера, 09:57
Хэмилтон не выступит за «Феррари» на тестах в Абу-Даби
16вчера, 08:53
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото