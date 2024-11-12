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Марк Хьюз: «Норрису не повезло соперничать с Ферстаппеном. Титулы выигрывали и с более низким уровнем выступлений»

Хьюз поделился мыслями о чемпионском потенциале Норриса.

Обозреватель The Race Марк Хьюз порассуждал о выступлениях пилота «Макларена» Ландо Норриса в 2024 году и его противостоянии с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

По мнению журналиста, не каждый чемпион «Формулы-1» сражался со столь трудным соперником.

«Я бы сказал, что Норрис уже пилот чемпионского калибра, но все относительно, и он не вполне на уровне Ферстаппена. Однако были пилоты, которые выигрывали титулы и с более низким общим уровнем выступлений.

Если вопрос в том, как победить Ферстаппена, то, откровенно говоря, считаю, что необходимо преимущество в технике. Пожалуй, небольшое. Но у Ферстаппена столь всеобъемлющие сильные стороны, что в данный момент выиграть у него на равной технике почти невозможно.

Думаю, Ландо не повезло, что он получил хорошую машину в тот момент, когда Ферстаппен на абсолютном пике. Макс – зверь побед, у него в голове нет сомнений, только желание. А, как мне кажется, у Ландо всегда будут вопросы.

Многим предыдущим чемпионам мира повезло, что у них не было соперников калибра Ферстаппена. Отличные пилоты были в любой момент истории «Формулы-1». Но борьба со столь пуленепробиваемым гонщиком – очень и очень редкое явление», – заключил Хьюз.

Марк Хьюз: «Норриса критикуют за недостаток агрессии, однако предпосылок для нее не возникло из-за отрыва Ферстаппена»

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Марк Хьюз
logoЛандо Норрис
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