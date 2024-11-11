  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Эдди Джордан: «Норрис войдет в историю как один из быстрейших пилотов, не выигравших титул, возможно»
6

Эдди Джордан: «Норрис войдет в историю как один из быстрейших пилотов, не выигравших титул, возможно»

Джордан поставил крест на чемпионских амбициях Норриса.

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан высказался о месте пилота «Макларена» Ландо Норриса в истории.

«Ландо Норриса воспитала потрясающая, милая, прекрасная, заботящаяся семья. Можно ли рассуждать о том, что он слишком мягкий? Да, возможно.

Ландо Норрис войдет в историю как один из невероятно быстрейших пилотов, не выигравших титул, возможно. А причина в том, что он не проявил себя в тех нескольких гонках, когда у Макса [Ферстаппена] не было шансов с учетом болида», – заявил Джордан в подкасте Formula For Success.

Эдди Джордан: «Я не видел в Норрисе ничего, позволяющего выступать как Ферстаппен в Бразилии»

Гельмут Марко: «Ферстаппен был безупречен, чего не скажешь о Норрисе. Видно, кто настоящий чемпион»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoМакларен
Эдди Джордан
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Экс-пилот Даннер: «Карьера Мика Шумахера в «Ф-1» закончена, надо это принять»
19 минут назад
Бортолето в «Ф-1», Шварцман в «Индикаре», Перес все еще в «Ред Булл», Леклера сравнили с мочащимся щенком и другие гоночные события недели
сегодня, 09:20
Перес останется в «Ред Булл» в 2025-м. Мексиканец привлек новых спонсоров (Marca)
52сегодня, 08:43
Лиам Лоусон: «Гимн Великобритании после побед «Макларена» – полная чушь. Это новозеландская команда»
21сегодня, 07:59
Тото Вольфф: «Я пытался помогать Маси в 2021 году ради блага «Ф-1»
12сегодня, 07:14
Логано стал трехкратным чемпионом NASCAR Cup
4сегодня, 06:18
Тото Вольфф об аварии Ферстаппена на Гран-при Великобритании 2021 года: «Мне стоило взять трубку и позвонить Йосу»
35вчера, 18:17
Карун Чандок: «Сажать Колапинто сразу же за руль «Ред Булл» было бы ошибкой»
1вчера, 17:42
Гюнтер Штайнер о вылете Стролла в Бразилии: «Ланс запаниковал. У него просто отключился мозг»
5вчера, 16:14
Фредерик Вассер о переносе квалификации в Бразилии: «Нам не на что жаловаться. Это был единственный шанс провести Гран-при»
1вчера, 15:17
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото