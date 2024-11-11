Эдди Джордан: «Норрис войдет в историю как один из быстрейших пилотов, не выигравших титул, возможно»

Джордан поставил крест на чемпионских амбициях Норриса.

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан высказался о месте пилота «Макларена » Ландо Норриса в истории.

«Ландо Норриса воспитала потрясающая, милая, прекрасная, заботящаяся семья. Можно ли рассуждать о том, что он слишком мягкий? Да, возможно.

Ландо Норрис войдет в историю как один из невероятно быстрейших пилотов, не выигравших титул, возможно. А причина в том, что он не проявил себя в тех нескольких гонках, когда у Макса [Ферстаппена] не было шансов с учетом болида», – заявил Джордан в подкасте Formula For Success.

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