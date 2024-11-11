Эдди Джордан: «Норрис войдет в историю как один из быстрейших пилотов, не выигравших титул, возможно»
Джордан поставил крест на чемпионских амбициях Норриса.
Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан высказался о месте пилота «Макларена» Ландо Норриса в истории.
«Ландо Норриса воспитала потрясающая, милая, прекрасная, заботящаяся семья. Можно ли рассуждать о том, что он слишком мягкий? Да, возможно.
Ландо Норрис войдет в историю как один из невероятно быстрейших пилотов, не выигравших титул, возможно. А причина в том, что он не проявил себя в тех нескольких гонках, когда у Макса [Ферстаппена] не было шансов с учетом болида», – заявил Джордан в подкасте Formula For Success.
Эдди Джордан: «Я не видел в Норрисе ничего, позволяющего выступать как Ферстаппен в Бразилии»
Гельмут Марко: «Ферстаппен был безупречен, чего не скажешь о Норрисе. Видно, кто настоящий чемпион»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
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