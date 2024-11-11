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  • Гюнтер Штайнер: «Если бы Норрис хорошо стартовал в гонках, то стал бы чемпионом»
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Гюнтер Штайнер: «Если бы Норрис хорошо стартовал в гонках, то стал бы чемпионом»

Штайнер высказался о причинах неудачи Норриса.

Бывший руководитель «Хааса» считает, что Ландо не сможет победить Макса Ферстаппена в этом году из-за собственной нестабильности и ошибок на стартах гонок.

После Гран-при Сан-Паулу, где Норрис снова не сумел реализовать поул, его отставание от Ферстаппена выросло до 62 очков.

«Давайте вернемся к этапу в Остине и вспомним, что сделал Макс. Он воспользовался шансом, сделал то, что должен был, а Ландо Норрис получил штраф.

Затем, уже в Мексике, Макс снова отыгрался и сделал то же самое, он просто раздвинул границы возможного, а Ландо нет. Думаю, в этом и заключается разница между ними.

В теории Ландо должен был выигрывать гонку в Бразилии, для этого ему нужно было хорошо провести старт. Если бы Норрис хорошо стартовал в гонках – хотя понятно, что это очень большое если, – то он бы стал чемпионом.

Я всегда думал, что даже если Макс будет лучше проявлять себя в гонках, за Ландо все сделает его машина, потому что в данный момент лучшая машина в пелотоне именно у «Макларена».

Если Ландо будет выступать нормально – не фантастически, но и не совершая ошибок, – он смог бы выиграть чемпионат. Хотя понятно, что прямо сейчас этого уже не случится. Макс же пользуется каждой возможностью, которую получает», – рассказал Штайнер.

Даже шеф «Ф-1» требует закрыть дыру в правилах c бесплатными пит-стопами. Но это же невозможно!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoГюнтер Штайнер
logoЛандо Норрис
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