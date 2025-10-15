  • Спортс
Экс-промоутер Гран-при России: «Упростил бы технический регламент. Мы начинаем отменять мокрые гонки – ребят, серьезно? Мы дождя боимся в «Ф-1»

Титов, организовывавший гонки «Ф-1» в Сочи, ответил, что поменял бы в серии.

Бывший промоутер Гран-при России Алексей Титов высказался о том, какие изменения внес бы в современную «Формулу-1».

«Я бы, наверное, начинал работать над упрощением технического регламента – он настолько сложный, и это создает настолько большое количество сложностей для всех. Мы уже начинаем отменять мокрые гонки. Ну, ребят, серьезно? Мы дождя боимся в «формуле». При этом у «Формулы-1» держака [под дождем] сейчас больше, чем у многих дисциплин посуху.

Если вы хотите быстрое сумасшествие, для этого есть NASCAR. Я чуть более старый фанат «Формулы-1», мне хочется, чтобы какие-то элементы упрощения старых времен вернулись. Потому что, повторюсь, сейчас мне лично кажется, что технический регламент очень сложный, и из-за этого вылетает целая [категория гонок]», – заявил Титов в беседе с комментатором Алексеем Поповым.

Россия судится с «Ф-1» за $67 млн! Теперь знаем цену нашего Гран-при – а шансы на победу есть?

Президент ФИА о возвращении гонок в Россию: «Давайте надеяться. Думаете, конфликт будет длиться вечно? На кону жизни многих людей»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст First&Red
