Президент ФИА бен Сулайем встретился с Хорнером и Брауном: «Вечер в хорошей компании»
Президент ФИА выложил фото с Хорнером и Брауном.
Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что встретился с экс-руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером и исполнительным директором «Макларена» Заком Брауном.
«Вечер, проведенный в хорошей компании – спасибо, Кристиан и Зак», – написал функционер, приложив фото.
О чем разговаривали мужчины, бен Сулайем не рассказал.
