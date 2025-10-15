  • Спортс
Президент ФИА бен Сулайем встретился с Хорнером и Брауном: «Вечер в хорошей компании»

Президент ФИА выложил фото с Хорнером и Брауном.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что встретился с экс-руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером и исполнительным директором «Макларена» Заком Брауном.

«Вечер, проведенный в хорошей компании – спасибо, Кристиан и Зак», – написал функционер, приложив фото.

О чем разговаривали мужчины, бен Сулайем не рассказал.

Бен Сулайем останется единственным кандидатом на пост президента ФИА. Соперники не смогут собрать команду по правилам Федерации

Мартин Брандл: «Хорнер хочет владеть долей в команде «Ф-1» и строить что-то свое, а не быть наемным работником»

Фото: соцсети Мохаммеда бен Сулайема

Михаил Ширяев
