Президент ФИА бен Сулайем встретился с Хорнером и Брауном: «Вечер в хорошей компании»

Президент ФИА выложил фото с Хорнером и Брауном.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что встретился с экс-руководителем «Ред Булл » Кристианом Хорнером и исполнительным директором «Макларена » Заком Брауном .

«Вечер, проведенный в хорошей компании – спасибо, Кристиан и Зак», – написал функционер, приложив фото.

О чем разговаривали мужчины, бен Сулайем не рассказал.

Фото: соцсети Мохаммеда бен Сулайема