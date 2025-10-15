  • Спортс
  • «Макларен» получил 3,5 млн долларов за две сессии тестов и одну практику от Хиракавы
«Макларен» получил 3,5 млн долларов за две сессии тестов и одну практику от Хиракавы

Стала известна стоимость тестовых заездов за «Макларен» в «Ф-1».

В рамках судебного разбирательства между «Маклареном» и чемпионом «Индикара» Алексом Палоу выяснилось, сколько стоят сессии в составе британской команды.

Ре Хиракава (ныне резервный пилот «Хааса») и «Тойота», которая поддерживает гонщика, заплатили 3,5 миллиона долларов за две сессии тестов машин двухлетней давности (TPC) и практику перед Гран-при Абу-Даби 2024 года.

Одна тестовая сессия обошлась японцам в сумму, немногим превышающую миллион долларов. Таким образом, проведение тренировки в рамках уик-энда на «Яс-Марине» стоило около 1,5 миллионов.

«Макларен» прокатил главного гонщика США с «Ф-1» и потребовал с него $20 млн через суд

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motor Sport Magazine
