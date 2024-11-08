«У него нет ни единого шанса». Эдди Джордан уверен в уходе Переса из «Ред Булл» по окончании сезона

Джордан предполагает уход Переса из «Ред Булл ».

Бывший владелец команды «Формулы-1» уверен в том, что Серхио проводит свои последние гонки в составе австрийской команды.

При этом, с учетом наличия у Переса долгосрочного контракта, его уход из системы «Ред Булл» не гарантирован – и он, возможно, получит шанс реабилитироваться в составе «РБ».

«Знаете, у меня есть вот такой вопрос – сколько уже шансов было у Переса? Сколько всего их ему давали? Дэвид (Джордан обращается к своему соведущему подкаста – бывшему пилоту «Ф-1» Дэвиду Култхарду), как ты думаешь, будет ли у него шанс в следующем году?

Я могу сам ответить – нет. Ни единого шанса у него нет. Да, он прекрасный парень и все такое. Но хорошие парни, как мы знаем, не выигрывают Гран-при.

В то время как Лоусон действительно хорош. Он уже часть семьи «Ред Булл», входит в состав пилотов. Думаю, именно он должен оказаться за рулем болида «Ред Булл», – рассказал Джордан.