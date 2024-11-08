Руководство «Ф-1» готовится к ротации европейских Гран-при в календаре чемпионата (Autosport)

Несколько европейских Гран-при будут проводиться поочередно.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали озвучил планы по оптимизации европейской части календаря чемпионата в ближайшие годы. При этом указав на то, что в ближайшем будущем «Формула-1 » должна продолжать расширять географию этапов – так, в календаре уже через несколько лет могут появиться этапы в Аргентине и Африке.

При этом издание Autosport отмечает, что реализовать план может быть не так уж просто. Так, на данный момент, если считать Гран-при Азербайджана, в календаре «Формулы-1» имеется сразу десять европейских этапов, а в 2026 году должна добавиться гонка в Мадриде.

Сразу у нескольких автодромов – например, у «Хунгароринга», «Ред Булл Ринга» и «Сильверстоуна» подписаны с «Формулой-1» долгосрочные контракты, которые закончатся уже после 2030 года. С другой стороны, контракты на проведении гонок в Спа, Имоле, Монце и Заонворте на данный момент рассчитаны до конца следующего года. Как и контракт на Гран-при Монако, хотя издание отмечает, что потеря данного этапа, учитывая исторический и культовый статус, крайне маловероятна.

Отмечается, что «Формула-1» ведет переговоры с организаторами нескольких этапов, чтобы две гонки делили один слот в календаре и проводились раз в два года. В частности, сообщалось о таком варианте для этапов в Зандворте и Барселоне, но до конкретики речь пока не дошла.

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