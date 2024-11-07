Беганович проведет в «Ф-2» остаток сезона. Юниор «Феррари» заменил Корреа в «ДАМС»

Пилот Академии «Феррари » Дино Беганович дебютирует в «Формуле-2».

20-летний швед проведет два заключительных этапа сезона-2024 за команду «ДАМС ». Беганович заменил Хуана-Мануэля Корреа.

Дино выступал в «Формуле-3» в 2023 и 2024 годах, в обоих случаях финишировав шестым в чемпионате. На счету гонщика восемь подиумов на данном уровне, в том числе две победы. В 2024-м Беганович стал чемпионом Регионального европейского чемпионата «Формулы ».

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