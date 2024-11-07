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Беганович проведет в «Ф-2» остаток сезона. Юниор «Феррари» заменил Корреа в «ДАМС»

Пилот Академии «Феррари» Дино Беганович дебютирует в «Формуле-2».

20-летний швед проведет два заключительных этапа сезона-2024 за команду «ДАМС». Беганович заменил Хуана-Мануэля Корреа.

Дино выступал в «Формуле-3» в 2023 и 2024 годах, в обоих случаях финишировав шестым в чемпионате. На счету гонщика восемь подиумов на данном уровне, в том числе две победы. В 2024-м Беганович стал чемпионом Регионального европейского чемпионата «Формулы».

Все юниоры команд «Ф-1»: кого ждать в Гран-при? Кто самый перспективный?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «ДАМС»
переходы
logoФеррари
logoФормула-3
logoФормула-2
ДАМС
Хуан-Мануэль Корреа
Дино Беганович
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