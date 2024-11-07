Беганович проведет в «Ф-2» остаток сезона. Юниор «Феррари» заменил Корреа в «ДАМС»
Пилот Академии «Феррари» Дино Беганович дебютирует в «Формуле-2».
20-летний швед проведет два заключительных этапа сезона-2024 за команду «ДАМС». Беганович заменил Хуана-Мануэля Корреа.
Дино выступал в «Формуле-3» в 2023 и 2024 годах, в обоих случаях финишировав шестым в чемпионате. На счету гонщика восемь подиумов на данном уровне, в том числе две победы. В 2024-м Беганович стал чемпионом Регионального европейского чемпионата «Формулы».
Все юниоры команд «Ф-1»: кого ждать в Гран-при? Кто самый перспективный?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «ДАМС»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости