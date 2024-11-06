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Маттиа Бинотто: «Все равно выбрали бы Бортолето. Вопрос был в том, переводить его в «Ф-1» напрямую или отложить на 2026 год»

Бинотто высказался о подписании контракта с Бортолето.

Глава программы «Ауди» (команда «Заубер» сменит название и получит заводской статус в 2026 году) в «Формуле-1» отметил, что команда уверена в правильности своего выбора в пользу молодого гонщика, который будет расти и развиваться вместе с коллективом. Также итальянец отметил, что в Бортолето был подписан многолетний контракт.

«Если вы посмотрите вокруг, то увидите, что среди новичков, доступных нам, Бортолето является одним из самых талантливых гонщиков, с очень большим потенциалом. И для «Ауди» нужно было лишь на это решиться.

Выбор был между кем-то из опытных или кем-то из молодых гонщиков. И вариант с молодым пилотом показался нам более предпочтительным. Так что в данном случае вопрос был только в том, когда это случится.

Мы бы все равно выбрали Бортолето. Был лишь один вопрос, который мы себе задавали – стоит ли переводить его в «Формулу-1» напрямую, уже в 2025 году, или дать ему время для развития, а переход отложить на 2026 год?

Но в итоге, как мы видим, молодые гонщики вполне способны хорошо проявлять себя в «Формуле-1» [сразу], что придает мне уверенности в том, что и Габриэль сможет хорошо выступать с самого начала. И, если уж на то пошло, как раз этот фактор можно назвать тем, что убедило команду, а не просто выбор в пользу молодого пилота, который для долгосрочного проекта «Ауди», как мне кажется, просто необходим. Вопрос был в том, как быстро такой пилот может освоиться и начать проявлять себя? И я убежден, что Бортолето будет хорошо справляться с самого начала.

И да, подписание многолетнего контракта с Бортолето было важно для нас, ведь мы должны смотреть в будущее», – рассказал Бинотто.

«Заубер» объявил о подписании контракта с Бортолето

Все деньги команд «Ф-1»: каждая правда теперь прибыльна? Бюджеты – от $150 до 700 млн

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: formu1a.uno
logoЗаубер
logoАуди
logoФормула-1
logoМаттиа Бинотто
Габриэль Бортолето
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