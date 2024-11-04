«Для меня эта гонка определенно лучше». Макса Ферстаппена попросили сравнить выступления в Бразилии этого и 2016 года
Ферстаппен назвал выступление в Сан-Паулу одним из лучших в карьере.
Пилота «Ред Булл» попросили сравнить свою последнюю победу с выступлением в Интерлагосе в 2016 году – тогда, тоже в дождевых условиях, в свой первый сезон за «Ред Булл» Макс долгое время боролся с Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом, которые претендовали на титул.
Однако лишний пит-стоп с переходом на промежуточные шины отбросил Ферстаппена на 16-ю позицию, что в итоге не помешало ему прорваться вперед и занять третье место.
По словам Ферстаппена, выступление 2024 года было намного важнее и лучше, поскольку в данном случае оно непосредственно повлияло на борьбу за чемпионский титул.
«Ну, две этих гонки определенно входят в топ-10 моих лучших выступлений. Но вот эта гонка в Бразилии была намного важнее той, предыдущей.
Тогда мне было вообще нечего терять. Я не боролся за победу в чемпионате, мне нужно было прорываться вперед после допущенной нами стратегической ошибки.
Сейчас же на кону стояло гораздо большее. Так что мне было нужно гораздо лучше все контролировать, больше думать о чемпионате. Так что да, для меня эта гонка лучше той», – рассказал Ферстаппен.
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