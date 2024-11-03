Джордж Расселл: «Мне особо нечего сказать. Порой нужно доверять своей интуиции»

Расселл подвел итоги гонки в Бразилии.

Пилот «Мерседеса » разочарован четвертым местом на Гран-при Сан-Паулу.

«С учетом обстоятельств все это очень тяжело. Мне больше особо нечего сказать.

[Что касается решения заехать на пит-стоп], мне приказали заехать в боксы. Я сказал, что остаюсь. Мне снова приказали заехать. Я ответил, что остаюсь. А они опять зазвали меня на пит-лейн. И я сказал: «Я хочу остаться». А затем был последний раз, когда мне сказали, что придется заехать…

Порой нужно доверять своей интуиции. В прошлый раз [на Гран-при Бельгии] я доверился ей. Тогда все прошло весьма хорошо.

Кто знает, могли ли мы выиграть гонку сегодня? Но если бы мы не заехали на пит-стоп, то на рестарте лидировали бы и контролировали темп на протяжении первых 30 кругов.

Когда Ландо [Норрис] был позади нас, то у нас была хорошая скорость на прямой. Вторая позиция была бы для нас минимальной», – сказал Расселл.

Джордж уверен, что ему было виднее, чем пит-уолл «Мерседеса», нужно ли было проводить пит-стоп.

«С точки зрения команды это совсем не очевидно. Из кокпита было предельно ясно, что будет красный флаг или машина безопасности, потому что в таких условиях невозможно пилотировать. Дождь не стихал. Я видел над собой большую черную тучу.

А затем в эфир влез Шов [Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер «Мерседеса»] и сказал мне заехать на пит-стоп. Мы работаем как команда, стараемся вовремя принять нужное решение.

Очевидно, те, кто не заехал на пит-стоп, финишировали в первой тройке, а мы оказались первыми среди тех, кто побывал на пит-стопе. Я попробую получить небольшое удовольствие от этого».

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