Ландо Норрис: «Расселл заслужил победу больше, чем кто-либо еще. Но порой тебе не везет и правила против тебя»

Норрис считает, что в Бразилии должен был победить Расселл.

Пилот «Макларена » высказался о шестом месте на Гран-при Сан-Паулу.

«Все дело в потере позиции. Красные флаги позволили остальным провести бесплатный пит-стоп, больше ничего.

Джордж [Расселл], вероятно, чувствовал, что он победил сегодня. Возможно, он заслужил победу сегодня больше, чем кто-либо еще. Но порой тебе не везет и правила против тебя.

Трудный день. Я допустил пару ошибок, которые стоили мне времени в борьбе с Джорджем и Шарлем [Леклером]. Ничего больше. Сложный день. Я сделал все, что мог. У меня было много хороших гонок, пришло время, когда у меня что-то пошло не так.

[Что касается возможного нарушения стартовой процедуры], мне нужно пересмотреть этот момент с командой», – сказал Норрис.

Ландо также прокомментировал решение пойти на пит-стоп чуть позже, после того как ему предложили остановиться на 25-м круге:

«Я доверяю команде, верю тому, что они говорят, а они доверяют мне.

Нам просто не повезло. Меня не волнует взгляд задним числом. Им [«Ред Булл »] повезло, ничего больше. Им повезло с правилом, с которым никто не согласен (речь о возможности поменять шины во время красных флагов – Спортс’’). Возможно, они согласились с ним, но в прошлом каждый пилот был несогласен.

Сегодня оно сыграло им на руку. Оно могло помочь и нам, если бы мы остались на трассе, но глупо думать об этом. Нам просто не повезло сегодня, ничего больше. Конечно, это расстраивает. Макс [Ферстаппен] хорошо пилотировал. Ему немного повезло, но такова жизнь».

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