Стюарды расследуют нарушение Норрисом процедуры старта

Норрис может быть оштрафован за нарушение процедуры старта.

Пилот «Макларена » на старте установочного круга перед Гран-при Сан-Паулу сорвался с места до появления стартового сигнала. В результате за ним последовали большинство остальных пилотов.

Стюарды занимаются расследованием инцидента.

Фото: Sky Sports F1

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