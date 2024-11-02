Йос Ферстаппен о критике Хербертом Макса: «Стюард вообще не должен общаться с прессой»
Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен негативно высказался о том, что другой экс-гонщик чемпионата и стюард ФИА Джонни Херберт комментировал спорные приемы Макса Ферстаппена в СМИ.
На Гран-при Мехико пилот «Ред Булл» получил два десятисекундных штрафа, Херберт был одним из четырех судей. После этапа Джонни сообщил, что Макс «вынес с трассы другого пилота», отметив, что является «большим поклонником» его таланта.
«Я считаю, что стюард вообще не должен общаться с прессой, он должен просто выполнять свою работу. Сейчас это определенно не так», – сказал Ферстаппен-старший в интервью Viaplay.
Йос также поделился мыслями о штрафах сына:
«Один раз выписывают пять секунд, другой – десять. Должна быть грань в этом плане, чтобы ты понимал, какой штраф получаешь.
На мой взгляд, Макс зашел слишком далеко во втором обгонном маневре. Думаю, он тоже так считает. Я честно об этом говорю, ему тоже. Это нормально. Полагаю, мы должны быть открытыми и честными».
Йос Ферстаппен: «Макс не собирается менять свой стиль пилотажа только потому, что так решили несколько стюардов, которые его недолюбливают»
«Обвинения в предвзятости абсолютно смехотворны». Джонни Херберт ответил на обвинения со стороны Йоса Ферстаппена
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