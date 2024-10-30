«Обвинения в предвзятости абсолютно смехотворны». Джонни Херберт ответил на обвинения со стороны Йоса Ферстаппена

Херберт опроверг обвинения в предвзятости.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт было одним из стюардов, работавших на Гран-при Мехико. И именно Херберт с коллегами выписали Максу Ферстаппену два 10-секундных штрафа за грубые нарушения, допущенные в борьбе с Ландо Норрисом .

Вскоре после гонки Йос Ферстаппен, который был сильно недоволен штрафом сына, обвинил стюардов в предвзятости, обвиняя в том числе Херберта, который, как считал Йос, принимал решение, руководствуясь национальными признаками.

«При принятии решений мы руководствуемся директивами, и команды согласились с нашим вердиктом. Решение было принято верное, 20-секундный штраф Максу Ферстаппену в данном случае – это не слишком жесткое наказание.

Можно ли сказать, что таким стилем пилотажа Макс перешел черту? Да, можно. Стиль пилотажа у Ферстаппена был очень жестким – тем более, что в данном случае он вынес с трассы другого пилота. Такое не смогли бы оправдать ни я, ни действующие пилоты, ни бывшие пилоты, ни стюарды.

Вообще я большой поклонник таланта Ферстаппена и лично меня очень расстраивает, когда он ведет себя так, как было на Гран-при Мехико. Ведь ему это совсем не нужно. Он настолько хорош за рулем болида и при текущей ситуации в чемпионате ему наоборот нужно держаться подальше от неприятностей и просто стараться выступать как можно лучше.

Когда же Ферстаппен впадает в состояние ярости и пытается получить преимущество, выбив другого пилота с трассы, чтобы «Феррари» могла сделать дубль – ну, вот тут можно сказать, что так действовать точно не нужно.

Обстановка в судейской комнате была спокойной, наше решение было совершенно четким и ясным, поскольку у нас есть директивы, которые говорят нам, на какие моменты нужно обращать внимание, разбирая тот или иной эпизод. И когда мы приняли решение дважды оштрафовать Макса на 10 секунд, это решение было единогласным. Не стоит забывать, что в принятии решения участвуют четыре стюарда.

Весь замысел Ферстаппена в данном случае заключался в том, чтобы дать «Феррари» сделать дубль [и не дать Норрису финишировать вторым]. Я понимаю, чего он пытался достичь, и понимаю причину. Но я, как и многие другие, не согласен с такими методами.

Что касается обвинений в предвзятости, то в отношении британцев такие подозрения возникают постоянно. Но когда мы находимся в судейской – мы строго следуем правилам и рекомендациям ФИА . Так и нужно оценивать ситуации в гонках. А обвинения в предвзятости абсолютно смехотворны. Проблема в том, что на трассе пилоты порой начинают пользоваться тактиками, которые не считаются корректными в соответствии с правилами. И решение было принято верное. На этапе в Мексике в состав стюардов кроме меня входили американец, бельгиец и бразилец – и у всех одинаковые полномочия. Так что я не понимаю, о какой предвзятости может идти речь», – рассказал Херберт.

Йос Ферстаппен: «Макс не собирается менять свой стиль пилотажа только потому, что так решили несколько стюардов, которые его недолюбливают»

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