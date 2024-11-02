Джордж Расселл: «За ночь «Мерседесу» не удастся создать болид, способный побеждать»

Расселл подвел итоги спринта в Бразилии.

Пилот «Мерседеса » считает, что команда вынуждена смириться с текущим темпом болида после спринта Гран-при Сан-Паулу, где британец стал шестым.

«Думаю, мы финишировали ровно там, где и ожидали перед этим – прям точно между первой пятеркой и командами из середины пелотона.

Мы попробуем внести несколько улучшений перед дневным заездом и завтрашним, но за ночь нам не удастся создать болид, способный побеждать. Нам просто нужно принять, что таково наше нынешнее положение», – сказал Расселл .

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