Джордж Расселл: «За ночь «Мерседесу» не удастся создать болид, способный побеждать»
Расселл подвел итоги спринта в Бразилии.
Пилот «Мерседеса» считает, что команда вынуждена смириться с текущим темпом болида после спринта Гран-при Сан-Паулу, где британец стал шестым.
«Думаю, мы финишировали ровно там, где и ожидали перед этим – прям точно между первой пятеркой и командами из середины пелотона.
Мы попробуем внести несколько улучшений перед дневным заездом и завтрашним, но за ночь нам не удастся создать болид, способный побеждать. Нам просто нужно принять, что таково наше нынешнее положение», – сказал Расселл.
Что случилось в спринте на Гран-при Бразилии: как Норрис выиграл через новую радиопьесу?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Официальный сайт «Ф-1»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости