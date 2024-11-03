Что случилось в спринте на Гран-при Бразилии: как Норрис забрал победу напарника через новую радиопьесу?

Все обгоны и быстрые мысли.

Тройное американское турне по стационарным трекам завершалось визитом на легендарный бразильский «Интерлагос» – казалось бы, давно известный всем командам, но в реальности абсолютно неизведанный из-за нового экспериментального асфальта. Покрытие с полностью новыми свойствами уложили всего 2 месяца до заезда и еще не успели обкатать, причем его сделали с другим уровнем абразивности и более темным – следовательно, предполагалось больше поглощения температур и скольжения вместо теоретически большего сцепления.

Оттуда – огромная зависимость уровня машины на новом автодроме от задействования мотора и уровня прижимной силы: покрышки требовалось как-то прогревать и равномерно балансировать через антикрылья, а это означает дополнительное лобовое сопротивление.

Дополнительно обнулили накопленные исторические данные и показатели с симулятора новые покрышки «Пирелли» на шаг меньше обычного:

Да и прогноз погоды тоже обещал потенциальные дожди – которые могли превратить такой трек в каток:

Команды страховались от потенциальных неудач как могли: «Феррари», например, рассматривала все возможные сочетания настроек на симуляторе целых три недели подряд до старта этапа , многие команды вроде «Макларена» довозили поставки обновлений и запчастей прежде всего для второй машины Оскара Пиастри (в прибрежный Сан-Паулу их везти проще и дешевле, чем вглубь Центральной Америки в Мехико), а «Ред Булл» сменил мотор Максу Ферстаппену (+5 позиций штрафа на старте гонки) и собрал болид-франкенштнейн Серхио Пересу из последнего старого «стабильного» шасси (по просьбе №11) и доступного неразбитого пакета обновлений днища. На большее команде уже не хватало бюджета из-за аварий по ходу сезона, как и «Мерседесу» – немецкие машины получили последние комплекты деталей. «Астон Мартин» в экспериментах по стабилизации болида и балансу потолка расходов одновременно октатился на днище с начала сезона – стадии Гран-при Японии .

Оливер Бермэн оказался в болиде «Хааса» вместе Кевина Магнуссена на этот раз по причине болезни датчанина.

Потому единственную ценнейшую практику команды провели в особенном режиме: большинство просто катало длинные гоночные серии в попытках угадать с настройками. И их фаворитов самый стабильный и быстрый темп показала «Феррари».

С другой стороны, усредненные данные по машинам и одному кругу показывали небольшое преимущество «Макларена»:

Скорость на одном круге же оставалась полной загадкой – с раскрытием интриги в момент решающих выездов. Ведь на свежем треке каждый следующий круг должен оказываться сильно быстрее предыдущего из-за растущего наката резины на траектории – иногда вплоть до 0,5 секунды между началом и концом сессии! А налетавшие на трек облака и тучи постоянно устраивали асфальту периоды сильного и быстрого нагрева и охлаждения, вызывая перебои со сцеплением.

Потому столько удивления вызвал внезапно выстреливший на поул Оскар Пиастри. Многие гонщики вроде Переса просто не успели проехать решающий круг, а многим вроле Бермэна списывали времена из-за нарушений границ трассы – как раз из-за скольжения.

Также во время спринтоквалы выяснилась еще одна помеха от нового асфальта – кочки остались на месте и стали даже явственнее. Больше всех пострадали «Мерседес» и «Ред Булл» : Хэмилтон и сторона Ферстаппена пожаловались на полное отсутсвие баланса и абсолютную невозможность бороться даже с «Феррари». Босс Скудерии же тоже назвал покрытие катастрофой и раскрыл, что его команда настраивалась и ориентировалась на основную квалификацию и гонку изначально. Алонсо же прямо сказал, что спринт для их команды ничего не значит . В качестве подтверждения его слов перед спринтом «Астон Мартин» сменил настройки подвески и аэрообвеса в режиме закрытого парка и переместился на пит-лейн – с Чжоу из «Заубера» за компанию.

Главной темой после спринтоквалы и перед основным заездом стала командная тактика «Макларена»: отдаст ли Пиастри победу Норрису ?

Напоминание о стратегии на короткую гонку: она проходит без пит-стопов, потому командам важно верно выбрать баланс между потенциальным отыгрышем позиций на старте благодаря более мягким шинам и потенциальному износу к концу. Из-за падения темпа на середине дистанции можно проиграть все завоевания и даже больше – если слишком далеко рвануть не выйдет.

Старт в подъем особенно труден для силовой установки: требуется больше одномоментной выдачи энергии, потому преимущество – у обладатель лучших гибридных составляющих и более свежих моторов. И такой был как раз у Макса Ферстаппена.

Прямо перед спринтом облака расступились, а прогноз по дождю отложился ближе к квалификации. Температура оказалась выросла до 28 градусов, солнце прогрело трек до высоких 48 градусов – и почти без ветра. В итоге все выбрали прикатанные в спринтоквале «медиумы» – кроме Лоусона и Гасли: они взяли новые комлпекты.

Ход спринта: масштабное везение Норриса, радиопьеса «Макларена», рывки Ферстаппена

• Пиастри сохранил лидерство на старте, несмотря на атаки Норриса. Ферстаппену тоже не удалось удачно атаковать Леклера и Ландо – топ-5 сохранили позиции. Максу пришлось блокировать колесо на перетормаживании, чтобы не врезаться – так Скудерия и вернула позицию.

• На 3-м круге Ферстаппен надавил на Леклера с DRS, но Леклер дважды отбился – умно выбирал место для машины на торможении и перекрывал траекторию для разгона Максу.

• На 5-м круге Норрис передал по радио, что он быстрее – хотя комментаторы предполагали, что Пиастри просто тащит Ландо в крыле DRS, чтобы Леклер его не настиг. На 6-м круге ответ мостика «Макларена» подтвердил тактику обороны от «Феррари». А на 7-м круге Норрис высказался: «Не знаю, что тут делаю. Думал, мы это обсуждали». На 8-м круге ему предложили продолжать работать как работал, а Норрис – «Да, как угодно».

• На 9-м круге Перес наконец смелым обгоном объехал «Хаас» Хюлькенберга в битве за 10-е. До этого Нико зевнул напарника-суперзапасного.

• На 11-м круге Перес опередил и Бермэна – и оказался позади Лоусона в схватке за 8-е: последнюю очковую позицию.

• На 13-м круге Ферстаппен вновь надавил на Леклера – Шарль отбился точным подбором траектории. Макс засел за «Феррари» еще на круг, комментируя его количество ошибок.

• На 16-м круге Норрису обещали отдать победу на последнем круге.

• На 18-м круге Ферстаппен все-таки дождался финального шанса и объехал Леклера – на этот раз успел всунуться вперед до зоны торможения с DRS.

• На 20-м круге Перес со второй попытки все-таки обогнал Лоусона и взобрался на 8-е.

• На 21-м круге Хюлькенберг припарковал дымящийся «Хаас» на втором секторе и вызвал двойные желтые флаги.

• На 22-м круге «Макларен» все-таки разменял Норриса и Пиастри местами. Через покруга включился режим вирутального автомобиля безопасности.

• На последнем круге режим виртуального автомобиля безопасности отключили – и топ-3 едва не зарубились за все позиции сразу!

Макса вызвали стюардам за очень ранний рывок.

Все из-за этого момента: Макс почти достал Пиастри до момента отключения режима ВСК, и судьям потребовалось проверить, уложился ли лидер чемпионата во все временные и скоростные дельты по правилам.

• Но в итоге «Макларен» удержал дубль. Ферстаппен – третий, «Феррари» без подиума.

Макс старался как мог, но Леклер отработал на Ландо чуть ли не мощнее всего «Макларена».

UPD: после финиша судьи наградили Ферстаппена пятисекундным штрафом за инцидент под ВСК и вернули Макса на 4-е. Леклер поднялся на 3-е. Дельту считали на десятые доли секунды – лидер чемпионата превысил лимит всего на 0,63 секунды!

Быстрые мысли: доминатора не видно, но «Макларен» перешел к командной тактике

«Макларен» единственным из топ-команд привез минорное обновление – менее нагруженное заднее антикрыло для перебалансировки прижимной силы и снижения лобового сопротивления – и, похоже, именно меньшее количество аэродинамического прижима вместе с подвеской сработали на компенсацию эффекта. Судя по всему, именно так и работает эффект их преимущества по возможностям внедрений мелких обновлений за счет задержек апдейтов в начале сезона и некоторой свободе под потолком бюджета – можно точечнее подстраиваться под более сложные треки, используя широкие возможности для баланса и настройки болида.

Особенно поражает надежность их техники, как и всего остального пелотона: почти весь сезон – без поломок и сходов! Пока у аутсайдеров вроде «Хааса» уже начинает понемногу сдавать.

«Феррари» же с прицелом на гонку выжала что могла – хотя бы укрепила второе место в Кубке конструкторов.

Тем не менее, «Макларен» все равно не выглядел доминирующей силой – даже несмотря на DRS для Норриса, Леклер вполне держался за ними, а Ферстаппен на «Ред Булл» настиг всех троих. Видимо, ограничения настроек из-за кочек и одного комплекта на 28 кругов оказались слишком сильными – атаковать в полную силу не решился никто. В основном заезде развернется совсем другая картина.

Макс рисковал больше всех – ведь ему и требовалось отыгрываться. Но на редкость хладнокравно и осторожно – моментально избегал любых рисков столкновений. Даже Перес атаковал агрессивнее – и его налеты тоже окупились.

«Не горжусь этим, но мы хорошо сработали как команда, и я благодарю Оскара, – отметил Норрис. – Прекрасное выступление команды. Это тот результат, к которому мы стремились.

Невозможно заранее спланировать, когда это делать – на каком круге, в какой момент, в каком повороте. В такой ситуации обсуждаются различные варианты и опции, и главная задача – не подвергнуть риску меня или Оскара. Мы хотим помогать друг другу, поэтому мы провели этот размен именно так, как мы хотели.

Да, я постоянно находился под давлением, преследователи все время находились в зоне DRS. И Макс в конце заезда был намного быстрее, так что во второй половине спринта я бы не так уверен в наших шансах.

Как бы то ни было, такова жизнь. Оскар провел очень хороший заезд и заслужил победу сегодня. Я не горжусь победой в этом спринте, как им любой другой подобной победой, так что я благодарю Оскара и команду. Но такова наша цель – работать как одна команда, действуя в общих интересах. Команда заработала много очков в Кубке конструкторов, а я получил чуть больше очков в личном зачете. Так что спасибо ему и команде.

Я то приближался, то откатывался – из-за «грязного» воздуха теряется много времени. Мне казалось, что я немного быстрее, но я не мог в тот момент совершить обгон».

«Трасса очень неровная. Гоночная траектория была очень узкой. Не попадешь на нее буквально одной шиной – и все, у тебя начнутся огромные проблемы. «Феррари» была быстра на старте, а Макс был очень быстр в конце заезда», – отметил Пиастри.

«Мы следили за отрывами от Леклера и Ферстаппена, чтобы понять, можно ли произвести легкий размен между Ландо и Оскаром, но на самом деле задела так и не появилось, поэтому надо было следить за появлением сэйфти-кара или виртуальной машины безопасности.

И это случилось из-за инцидента – машина остановилась на трассе, поэтому мы немедленно это сделали. Команда здорово себя проявила, но это было бы невозможно без столь сплоченной работы пилотов.

Безусловно, мы очень довольны текущими переговорами и поддержкой Ландо со стороны Оскара. Это лучший результат из возможных в свете борьбы за оба титула.

В идеале надо было сделать это раньше, но ситуация не подвернулась для того, чтобы совершить все безопасно, ведь сразу же после обгона у третьего гонщика появился бы шанс обогнать «Макларен», а это не соответствует нашему принципу – результат команды превыше всего», – объяснил радиодраму шеф «Макларена» Андреа Стелла.

Что же тогда выйдет в гонке? Узнаем уже вечером 3 ноября – вдруг тогда все чемпионские интриги и разрешатся одним неистовым крэшем или отказом!

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