Льюис Хэмилтон о спринте: «Одно из худших выступлений в этом году»
Хэмилтон остался разочарован выступлением в спринте в Бразилии.
Пилот «Мерседеса» отметил, что болид немецкой команды очень плохо работает на трассе в Интерлагосе и выразил сомнения в дальнейших перспективах по ходу гоночного уик-энда. Спринт Хэмилтон закончил вне очковой зоны.
«Вероятно, одно из худших выступлений в этом году. Машина была вообще ни на что не способна. Было очень, очень трудно.
Нашей машине очень не нравится эта трасса. Ну, по крайней мере теперь у нас есть немного времени, чтобы внести изменения в настройки болида перед квалификацией. Хуже уже точно быть не может», – рассказал Хэмилтон.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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