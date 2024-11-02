Бортолето близок к переходу в «Заубер» (The Race)

Бортолето может стать напарником Хюлькенберга в «Заубере ».

По информации The Race, в «Заубере» [с 2026 года команда будет переименована в «Ауди »] приняли решение остановить свой выбор на кандидатуре Габриэля Бортолето.

Бразилец в этом сезоне выступает в «Формуле-2» и на данный момент является лидером общего зачета.

Немецкий Auto-Motor-und-Sport со ссылкой на свои источники также сообщает о близости сделки – и что контракт уже был согласован, а официальное заявление последует в ближайшее время.

Также некоторые издания недавно сообщили, что Бортолето покинет молодежную программу «Макларена», членом которой является бразилец, по окончании этого сезона. Участие в программе «Макларена » ранее называли одним из препятствий в возможном переходе Бортолето в «Заубер-Ауди», поскольку команда не хотела брать бразильца «в аренду».

В том случае, если сделка будет завершена, «Заубер-Ауди» полностью поменяет состав пилотов – и свои места в «Ф-1» потеряют и Чжоу Гуаньюй, и Валттери Боттас.

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