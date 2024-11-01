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Руководитель «Хааса»: «Есть много вариантов для Магнуссена. Команда открыта к переговорам»

В «Хаасе» готовы продолжить сотрудничество с Магнуссеном.

В следующем сезоне пилотами «Хааса» будут Эстебан Окон и Оливер Бермэн. Нико Хюлькенберг уже подписал контракт с «Заубером» (который с 2026-го станет «Ауди»), в то время как Кевин Магнуссен пока не нашел места в «Ф-1».

Руководитель команды Аяо Комацу заверил, что если Магнуссен так и останется свободным агентом и сохранит желание выступать за «Хаас», то ему могут найти соответствующую должность. Возможности «Хааса» расширились за счет нового сотрудничества с «Тойотой», так что для Кевина подобрали сразу три опции.

«В следующем году мы сможем провести 20 дней TPC (тестов на болидах прошлых лет; машинам должно быть минимум два года – Спортс”), но для действующих пилотов километраж ограничен 1000 километрами. Мы собираемся провести тесты в январе перед стартом сезона – в них примут участие наши новые гонщики.

По моим ожиданиям, большая часть километража будет использована Эстебаном и Олли уже к концу января. Когда мы будем проводить тесты по ходу сезона, то это больше для юниоров и для того, чтобы получить данные от кого-то вроде Кевина. Он может предоставить нам четкую информацию, особенно если учитывать его нынешний пилотаж.

Также мы устанавливаем симулятор [на базе команды] в Банбери. Когда Кевин был в «Макларене», прежде чем он, собственно, стал пилотом «Ф-1», его высоко ценили как пилота симулятора – и мы тоже можем извлечь из этого пользу.

Так что есть много вариантов для Кевина. Он также может быть резервным пилотом на некоторых трассах. Не везде, но опять же, посмотрите, как хорошо он выступает. Мы открыты к переговорам и, надеюсь, скоро к чему-то придем.

Он семьянин, он не хочет приезжать на 24 гонки, так что он определенно не захочет 24 раза приезжать на трассу, когда он даже не пилотирует.

Вот так вот. С Европой проблем нет, но мы смотрим на все аспекты», – рассказал Комацу.   

Аутсайдер «Ф-1» из США усилился «Тойотой»! Суперзавод возвращается в Гран-при со всей мощью? 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoФормула-1
Аяо Комацу
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoХаас
logoОливер Бермэн
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