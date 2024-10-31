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Джолион Палмер о нарушениях Ферстаппена: «Таких пилотов можно перечислить по пальцам одной руки за всю историю «Ф-1», пожалуй»

Палмер посчитал «беспрецедентной» частоту спорных маневров Ферстаппена.

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер заявил, что из-за действий гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена другие спортсмены начинают использовать более грязные методы.

На Гран-при Мехико трехкратный чемпион мира получил два десятисекундных штрафа в борьбе с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом.

«Хотя Макс не шел на уступки, защищаясь в Австрии и Остине, мне показалось, что в Мексике он продемонстрировал новый уровень того, на то готов пойти в попытке помешать Ландо совершить обгон – и за, на мой взгляд, был справедливо наказан дважды.

Его защита в четвертом повороте заслуживала штрафа, но лично я полагаю, что атака в седьмом повороте была абсурдной. Никто не может совершить такой нырок в поворот без существенной зоны торможения и ожидать, что останется в пределах трека. Это отчаяние, смешанное с гневом и наказанное минимально возможным штрафом.

По моему мнению, Мексика показала, что Макс готов пойти на все, чтобы остаться впереди соперника и заставить стюардов решать, кто заслуживает позицию. Мы видели подобное в его исполнении в сражениях с Льюисом Хэмилтоном в 2021 году, в Бразилии и Джидде, когда нарастало напряжение в борьбе за титул, и теперь оказались в схожем положении.

Может, кто-то с более длинной памятью, чем у меня, вспомнит пилотов, которые заходили так далеко ради победы, но за всю историю «Формулы-1» их, пожалуй, можно перечислить по пальцам одной руки. А текущая регулярность таких случаев кажется беспрецедентной.

Но так как защитные действия Ферстаппена в Остине остались без наказания, и в центре внимания оказались инструкции по пилотажу, видно, что другие гонщики также адаптируются – тренд, который мне не нравится.

Помимо Норриса и Ферстаппена также были стычки между Серхио Пересом с Лиамом Лоусоном и Лансом Строллом на последующих кругах, а позже у Лоусона было другое сражение с Франко Колапинто. Все эти битвы включали в себя выдавливание соперника полностью. Некоторые из пилотов целиком срезали шикану, как Норрис и Стролл, в то время как Лоусон и Колапинто продирались назад, что приводило к контактам.

Но вся эта в борьба в стиле «безумного рывка к апексу» – не то, что мы хотим видеть, как я считаю. Это абсолютно объяснимо, учитывая ситуацию с регламентом, поскольку инструкции стали больше чем инструкциями и, похоже, де факто превратились в правила.

Ситуация не изменится мгновенно, и в ближайшее время можно ожидать, что пилоты будут раздвигать границы правил, и мы увидим новые битвы как в Мексике. Но в долгосрочной перспективе, возможно, пора воспринимать инструкции просто как инструкции, и заставить гонщиков в более общем смысле бороться с уважением друг к другу», – предложил Палмер.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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