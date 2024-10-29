Гран-при Сан-Паулу-2024. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь 21-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Сан-Паулу.

Заезды «Формулы-1» в Бразилии покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Гран-при Сан-Паулу

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

1-3 ноября 2024 года

Расписание трансляций

Пятница

Практика: 17:30 🌤️

Квалификация к спринту: 21:30 🌤️

Суббота

Спринт: 17:00 ☁️

Квалификация: 21:00 ☁️

Воскресенье

Гонка: 20:00 🌧️

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