Гран-при Сан-Паулу-2024. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь 21-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Сан-Паулу.
Заезды «Формулы-1» в Бразилии покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
1-3 ноября 2024 года
Расписание трансляций
Пятница
Практика: 17:30 🌤️
Квалификация к спринту: 21:30 🌤️
Суббота
Спринт: 17:00 ☁️
Квалификация: 21:00 ☁️
Воскресенье
Гонка: 20:00 🌧️
📰 Главные новости перед Гран-при: победа Сайнса, жара между Ферстаппеном и Норрисом (снова), рекорд Алонсо, мат Леклера
Опубликовал: Михаил Ширяев
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