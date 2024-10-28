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Гельмут Марко о столкновении Лоусона и Переса: «Лиаму не стоило действовать так в борьбе с пилотом «Ред Булл»

Марко высказался о проблемах «Ред Булл» и «РБ» в Мехико.

Советник «Ред Булл» отметил, что Серхио Перес имел все шансы отыграться в гонке, но допустил глупую ошибку, когда неправильно расположил свой болид на стартовой решетке, не попав в разметку, за что получил 5-секундный штраф:

«Перес не должен был допускать такую ошибку на старте [Переса оштрафовали на 5 секунд за неправильное расположение болида в рамках разметки бокса на стартовой решетке]. Ведь сам старт у него вышел отличным – что делает данную ошибку еще более досадной».

Марко высказался и об инциденте, в котором активную борьбу, вплоть до контакта, вели Перес и Лиам Лоусон, выступающий за «РБ»:

«В боковом понтоне [болида Переса] образовалась дыра, в результате чего его болид потерял где-то 60 пунктов прижимной силы. И то, что он сумел продолжить выступления в гонке, уже не имело никакого значения.

Думаю, вина в данном инциденте в большей степени лежит на Лоусоне. Если бы он боролся с кем-то другим, то мог бы так действовать. Но не против пилота сестринской команды».

Что случилось на Гран-при Мексики: куда провалился Ферстаппен? Как «Феррари» пробилась к победе через невезение?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoСерхио Перес
logoГран-при Мексики
logoЛиам Лоусон
logoРБ
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