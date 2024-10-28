Гельмут Марко о штрафах Ферстаппену: «Мне кажется, это избыточная реакция на события в Остине. Два штрафа по 10 секунд – это очень сурово»

Марко выразил недоумение суровостью штрафов Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» считает, что такие действия стюардов стали реакцией на события предыдущего гоночного уик-энда в Остине, где Макс вообще не был оштрафован за достаточно агрессивные действия.

Теперь же стюарды Гран-при Мехико дважды оштрафовали его на 10 секунд.

«Штрафы были очень, очень суровыми. Мне кажется, что это стало избыточной реакцией на события в Остине. Есть 5-секундный штраф, есть 10-секундный. Теперь же мы получили два штрафа по 10 секунд – это очень сурово.

Что касается гонки, то она, к сожалению, вышла для «Ред Булл » очень отрезвляющей. Мы были не слишком конкурентоспособны на шинах обоих типов, да и износ шин на наших машинах был сильнее, чем у конкурентов. Возможно, отчасти это объясняется тем, что мы почти не смогли потренироваться в пятницу. Но тем не менее. Разница получилась очень уж большой.

Мы не смогли приблизиться к «Феррари» по скорости ни на «медиуме», ни на «харде». А если посмотреть на темп Ландо Норриса в конце заезда, то он и вовсе был просто невероятным», – рассказал Марко .

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