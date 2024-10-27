Льюис Хэмилтон: «Постоянно теряю время в квалификации. Это нормально, я уже привык»

Хэмилтон недоволен уик-эндом в Мехико .

Пилот «Мерседеса » огорчен стартом с шестого места на Гран-при Мехико.

«Я постоянно теряю время. Вот почему я та плох в квалификациях на протяжении всего года. Это нормально, я уже привык. Каждый раз, как я начинаю квалификацию, болид ощущается совершенно по-другому. Не могу точно определить причину, но что есть, то есть.

Мы сделали все возможное. Мы усердно трудились за кулисами, как и все остальные, чтобы привести машину в порядок. В финальной практике все было хорошо, так что мы решили: «Давайте не будем ничего трогать». Мы только заменили заднее крыло – и разница оказалась колоссальной», – сказал Хэмилтон .

Новый лидер «Мерса» улетает в стену второй Гран-при подряд. Дело в болиде или фэйлах пилота?