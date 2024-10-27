Новый лидер «Мерса» улетает в стену второй Гран-при подряд. Дело в болиде или фэйлах пилота?

Дорогая полоса неудач Расселла.

В середине сезона-2024 казалось, что «Мерседес» воскрес: за четыре гонки до летнего перерыва «серебряные» одержали три победы и везде финишировали на подиуме. Однако с дополнительными апгрейдами старые проблемы с балансом вернулись, и после отпуска команда все никак не может с ними разобраться. Сначала значительно просели результаты, а спустя еще одну месячную паузу болид W15 вновь стал неуправляемым.

В финале техасской квалификации Джордж Расселл улетел в стену – из-за долгого ремонта команда нарушила правила «закрытого парка» (бригада механиков не уложилась в дедлайн по работе), и британец отправился стартовать с пит-лейн.

«Я действительно старался атаковать на своем круге, стараясь выжать из машины скорость, на которую она, как оказалось, была просто не способна. И поплатился за это. И я очень собой разочарован – ведь вся команда так упорно работала над подготовкой обновлений, а теперь их всех можно выбрасывать в мусорное ведро.

И пока у нас нет ответов. Проблема заключается в том, как машина взаимодействует с шинами. И даже небольшие изменения все меняют – колебания температуры или изменение силы ветра. Мы либо едем наравне с лидерами, либо вдруг начинаем отставать на 0,5-0,6 секунды на круге», – сказал после сессии Расселл.

Во второй практике Гран-при Мехико ситуация повторилась – перегрузка в аварии достигла 35G:

«Я не до конца понимаю, что произошло. Машина вдруг начала подпрыгивать и вибрировать, и, прежде чем у меня вообще появился шанс отловить ее, меня развернуло», – рассказал Джордж сразу после аварии.

И ведь это не то чтобы вина самого британца. У его напарника те же сложности (просто дело не доходило до ярких аварий): в США Льюис Хэмилтон улетел в гравий и сошел прямо на первых кругах.

Звоночки были еще в первой практике:

«В первой сессии у меня было то же самое. Меня закрутило в третьем повороте, что бывает так редко. За все годы, что гоняюсь здесь, в третьем повороте такого никогда не происходило. Я только что говорил о том, что у Джорджа вчера была та же проблема, но он вернулся в болид старого образца и выглядит хорошо, так что, возможно, что-то не так с новинками», – предположил Льюис после этапа в Остине.

Тем не менее, инцидент Расселла в Мексике опроверг Льюиса, ведь Джордж из-за нехватки новых деталей вернулся к предыдущей версии. А после второй аварии он вообще откатился на днище и обвес первой половины сезона (Майами-Имола) – и все равно квалифицировался выше №44.

Проблема в экспериментах: «Мерседес» использовал радикальные настройки

Ситуацию прояснил технический директор команды Джеймс Эллисон. По его словам, с обновлениями все в порядке – они работают так, как и ожидали в команде . Дело в настройках дорожного просвета, с которыми в «Мерседесе» переборщили :

«Полагаю, мы слишком сильно прижали болид к земле. Этим болидам нравится низкий дорожный просвет, и чем ниже твой болид, тем более хорошее время круга ты собираешь. Но если перебрать,, машина начинает вести себя не самым приятным образом.

Если неудачно наскочить на кочку, то это дестабилизирует болид, задняя ось выходит из-под контроля. В целом такие настройки добавляют скорости, когда все идет гладко. Но если наткнуться на кочку в неудачный момент, если попадется боковой ветер, то пилот будет наказан за это.

Я думаю, что мы немного переусердствовали в попытке оказаться как можно ближе к земле – мы слишком жестко настроили болид», – сказал Эллисон.

Чуть подробнее об эффекте от жестких настроек рассказал Хэмилтон:

«По данным телеметрии мы видим, что машина оказалась на трех колесах – то есть смещение начинает происходить на переднем левом колесе. То есть, по сути, машину подбрасывает вверх.

Мы также видим, как сильно колеблется высота дорожного просвета на задней оси – при вхождении в поворот разница может составить до 12-15 мм. А еще имеется фактор попутного ветра со скоростью 40 км/ч.

То есть вы начинаете понимать, что диапазон, в рамках которого уровень прижимной силы оказывается идеальным, очень небольшой, а затем прижимной силы становится слишком много. После чего происходит резкий срыв. Так что причиной моего разворота было сочетание нескольких факторов.

На повторе хорошо видно, что машина подпрыгивала, что левое колесо начало сильно вибрировать, а потом произошел срыв и резкая потеря прижимной силы».

То же самое было и у Расселла – во всех инцидентах «Мерседес» наезжал на поребрик, терял сцепление и улетал с трассы.

«Что касается аварии во 2-й практике, то мы точно знаем, что произошло. Ну, то есть, просто посмотрите на «Ред Булл», например – их машины вообще без проблем переезжают через такие поребрики.

За последние два года я пользовался этим поребриком [проезжая по нему и тем самым экономя время в 8-м повороте] вообще на каждом круге. В первой практике в этом году я проехал так четыре круга – и все было нормально. А потом, внезапно – думаю, вы и сами все видели на повторе, – машина просто подпрыгнула так, будто она кенгуру», – отметил Джордж.

Тем не менее аварии Расселла – не только спортивная проблема, но и финансовая. Ведь еще до этого у «Мерседеса» была авария в практике Гран-при Италии: тогда болид разбил юниор Кими Антонелли (который заменит Хэмилтона в следующем сезоне). Ситуацию усугубляют условия ограниченного бюджета – о чем уже сказал руководитель команды Тото Вольфф:

«У нас серьезные проблемы. Мы испытываем трудности с тем, чтобы остаться в пределах лимита бюджета. Очевидно, у нас еще был инцидент с Кими в Монце. Затем второй с Джорджем на прошлой неделе – а теперь вот опять».

Из-за экономии бюджета Льюису не стали ставить и новый мотор после провальной квалификации в США – хотя старт с пит-лейн и из боттом-5 особенной разницы в себе не нес:

«Мы готовы были на это пойти, но нельзя заменить силовую установку и не заплатить, – пояснил Эллисон. – Если двигатель отказывает из-за технической проблемы, то в правилах сказано, что его можно заменить на новый, и расходы на новый не попадают под ограничение трат. Но если вы меняете мотор просто потому, что хотите новый, то это уже другой случай. За это придется заплатить 2-2,5 млн дополнительно. И выгоду мы бы не получили. Новый мотор улучшил бы время прохождения круга, но потери с точки зрения бюджетных ограничений не окупили бы этот выигрыш».

Причем Джордж попал в неприятнейшую ситуацию – сам раньше критиковал команду за нехватку запчастей:

«Вся эта ситуация сильно расстраивает. Ведь в последние две недели я сам сильно давил на команду из-за нехватки запасных деталей. И попадать в такую аварию было совсем не обязательно – просто проблема в том, что мы не знаем, почему это происходит. Мы не пытаемся выжать из машины больше, чем то, на что она способна – просто иногда она вот так огрызается», – рассказал Расселл.

А потому невольно удивляешься: правда ли «Мерседесу» сейчас так необходимы столь радикальные эксперименты с настройками?

Что еще почитать о «Мерседесе» и его пилотах:

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press