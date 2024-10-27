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Серхио Перес: «Мексика – худшее место для вылета после первого сегмента»

Перес сожалеет, что провалился в квалификации на родине.

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес поделился мыслями перед стартом домашнего Гран-при Мехико.

Перес стал 18-м в квалификации и начнет гонку с предпоследнего ряда.

«[Поддержка] потрясающая, это потрясающее чувство. Заставляет вспомнить всю карьеру и наполняет невероятной гордостью, ведь это лучшие болельщики в мире.

Худшее место для такого [вылета после первого сегмента], но мы постараемся сделать все возможное и, надеюсь, заработаем очки», – произнес Чеко.

Гельмут Марко о шансах Переса стать чемпионом: «При всем уважении к отцовскому оптимизму, но…»

Серхио Перес: «На протяжении последних трех гонок я испытываю трудности с торможениями»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoРед Булл
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoГран-при Мексики
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