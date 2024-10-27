Серхио Перес: «Мексика – худшее место для вылета после первого сегмента»
Перес сожалеет, что провалился в квалификации на родине.
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес поделился мыслями перед стартом домашнего Гран-при Мехико.
Перес стал 18-м в квалификации и начнет гонку с предпоследнего ряда.
«[Поддержка] потрясающая, это потрясающее чувство. Заставляет вспомнить всю карьеру и наполняет невероятной гордостью, ведь это лучшие болельщики в мире.
Худшее место для такого [вылета после первого сегмента], но мы постараемся сделать все возможное и, надеюсь, заработаем очки», – произнес Чеко.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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