Серхио Перес: «Мексика – худшее место для вылета после первого сегмента»

Перес сожалеет, что провалился в квалификации на родине.

Гонщик «Ред Булл » Серхио Перес поделился мыслями перед стартом домашнего Гран-при Мехико.

Перес стал 18-м в квалификации и начнет гонку с предпоследнего ряда.

«[Поддержка] потрясающая, это потрясающее чувство. Заставляет вспомнить всю карьеру и наполняет невероятной гордостью, ведь это лучшие болельщики в мире.

Худшее место для такого [вылета после первого сегмента], но мы постараемся сделать все возможное и, надеюсь, заработаем очки», – произнес Чеко.

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