Серхио Перес: «Уже на протяжении последних трех гонок я испытываю проблемы с торможением»

Перес раскрыл причины своих проблем на последних этапах .

Пилот «Ред Булл » объяснил, с какой трудностью столкнулся в квалификации к Гран-при Мехико, где стал 18-м.

«Уже на протяжении последних трех гонок я испытываю проблемы с торможением. Мне приходится серьезно регулировать работу при торможении – это видно по данным, но мы пока не можем решить эту проблему.

В основном трудности с торможением возникают на прямых. Я очень сильно скольжу, а с учетом того, что здесь [в Мехико] все зависит от чувствительности поверхности шин, ситуация усложняется.

Мы обсудим все варианты [на гонку]. Проблема в том, что у нас мало доступных запчастей. У нас нет спецификации днища, которое мы хотели бы использовать. Не знаю, мы явно обсудим это с командой.

Будет сложно, поскольку на длинных отрезках эта проблема также присутствует. Я буду пробовать все возможное. Я постараюсь и посмотрю, что мы с командой сможем сделать, какие решения сможем найти.

Очевидно, все это очень огорчает. Если и есть Гран-при, на котором я хочу хорошо выступить, то это здесь. К сожалению, уик-энд складывается очень тяжело», – рассказал Перес .

Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й